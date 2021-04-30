https://ria.ru/20210430/voyska-1730602806.html
Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США видят отвод российских войск от границ Украины. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:25
2021-04-30T02:25
2021-04-30T02:25
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США видят отвод российских войск от границ Украины.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
https://ria.ru/20210428/ukraina-1730259334.html
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