МИД Украины осудил восхваление войск СС
15:23 30.04.2021 (обновлено: 15:45 30.04.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины осудило прославление войск СС спустя два дня, как в центре Киева впервые прошел "Марш вышиванок", организованный националистами в честь годовщины создания эсэсовской дивизии "Галичина" в годы Второй мировой войны.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине", - сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
В сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины, подчеркивается, что страна вскоре будет чествовать память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. "Нужно заботиться о том, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность со стороны украинского государства и общества", - отметили в МИД.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.