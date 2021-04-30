https://ria.ru/20210430/ukraina-1730709737.html

МИД Украины осудил восхваление войск СС

МИД Украины осудил восхваление войск СС

Министерство иностранных дел Украины осудило прославление войск СС спустя два дня, как в центре Киева впервые прошел "Марш вышиванок", организованный... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:23

2021-04-30T15:23

2021-04-30T15:45

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КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины осудило прославление войск СС спустя два дня, как в центре Киева впервые прошел "Марш вышиванок", организованный националистами в честь годовщины создания эсэсовской дивизии "Галичина" в годы Второй мировой войны.В сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины, подчеркивается, что страна вскоре будет чествовать память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. "Нужно заботиться о том, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность со стороны украинского государства и общества", - отметили в МИД.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210429/ukraina-1730503033.html

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львов, мид украины, киев, украина, общество, в мире