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Мишустин поздравил пожарных с профессиональным праздником
Мишустин поздравил пожарных с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России, а также добровольных пожарных с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:56
2021-04-30T14:56
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России, а также добровольных пожарных с профессиональным праздником, отметив героизм пожарных, назвав их людьми особой закалки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.В России 30 апреля отмечается День работников пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года.Российский премьер отметил глубокие исторические корни этого тот праздника, напомнив, что в 1649 году царь Алексей Михайлович издал наказ "О градском благочинии" и Соборное уложение - именно эти документы, подчеркивается, определили правила обращения с огнём, а также ответственных за пожарную безопасность.Мишустин добавил, что в настоящее время Государственная противопожарная служба – это одна из самых крупных и современных структур, обладающая новейшей техникой, а также большой научной и учебной базой. По словам премьера, служба объединяет тысячи уникальных специалистов, которые ведут активную деятельность по предотвращению пожаров, повышению эффективности противопожарной защиты граждан."Пожарные – это люди особой закалки, мужественные, смелые, надёжные, преданные своему призванию. В любую минуту вы готовы самоотверженно бороться с огнём, ликвидировать чрезвычайные ситуации, оказывать поддержку попавшим в беду. Каждый раз, сталкиваясь со сложной ситуацией, вы проявляете героизм, рискуете собой, делаете всё, чтобы помочь пострадавшим. Сегодня на вашем счету – тысячи предотвращённых и ликвидированных пожаров, сотни тысяч спасённых жизней. Ваш нелёгкий, самоотверженный, благородный труд пользуется большим уважением и благодарностью в нашей стране", - подчеркнул Мишустин.Премьер также выразил признательность ветеранам противопожарной службы, "которые являются примером во всём для молодых специалистов, передают им свои опыт и знания". Он также пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов, а также счастья и благополучия им и их близким.
https://ria.ru/20210430/pozharnye-1730560871.html
https://ria.ru/20210429/kvartiry-1730523550.html
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россия, михаил мишустин

Мишустин поздравил пожарных с профессиональным праздником

14:56 30.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами думский фракций
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с главами думский фракций - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов Государственной противопожарной службы России, а также добровольных пожарных с профессиональным праздником, отметив героизм пожарных, назвав их людьми особой закалки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В России 30 апреля отмечается День работников пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года.
Сотрудники пожарной службы тушат пожар а в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
01:02
День работников пожарной охраны в России
Российский премьер отметил глубокие исторические корни этого тот праздника, напомнив, что в 1649 году царь Алексей Михайлович издал наказ "О градском благочинии" и Соборное уложение - именно эти документы, подчеркивается, определили правила обращения с огнём, а также ответственных за пожарную безопасность.
Мишустин добавил, что в настоящее время Государственная противопожарная служба – это одна из самых крупных и современных структур, обладающая новейшей техникой, а также большой научной и учебной базой. По словам премьера, служба объединяет тысячи уникальных специалистов, которые ведут активную деятельность по предотвращению пожаров, повышению эффективности противопожарной защиты граждан.
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Пожарным, пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры", дали квартиры
"Пожарные – это люди особой закалки, мужественные, смелые, надёжные, преданные своему призванию. В любую минуту вы готовы самоотверженно бороться с огнём, ликвидировать чрезвычайные ситуации, оказывать поддержку попавшим в беду. Каждый раз, сталкиваясь со сложной ситуацией, вы проявляете героизм, рискуете собой, делаете всё, чтобы помочь пострадавшим. Сегодня на вашем счету – тысячи предотвращённых и ликвидированных пожаров, сотни тысяч спасённых жизней. Ваш нелёгкий, самоотверженный, благородный труд пользуется большим уважением и благодарностью в нашей стране", - подчеркнул Мишустин.
Премьер также выразил признательность ветеранам противопожарной службы, "которые являются примером во всём для молодых специалистов, передают им свои опыт и знания". Он также пожелал всем крепкого здоровья, новых успехов, а также счастья и благополучия им и их близким.
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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