https://ria.ru/20210430/pozharnye-1730560871.html

День работников пожарной охраны в России

День работников пожарной охраны в России

30 апреля в России отмечается День работников пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:02

2021-04-30T01:02

2021-04-30T01:02

день работников пожарной охраны в россии

россия

справки

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30 апреля в России отмечается День работников пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. История пожарной охраны России начинается с "Наказа о градском благочинии", принятого 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города; предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем. В нем впервые на Руси устанавливалась ответственность должностных лиц за выполнение правил пожарной безопасности.Служба градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других городах.Во время царствования Петра I было продолжено дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров. Ввели новые правила пожарной безопасности, заимствованные из Голландии, в Санкт-Петербурге создали специализированную пожарную команду из рабочих, построили при Адмиралтействе первое пожарное депо, закупили пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами.В период правления Александра I, в 1802 году в Российской империи было образовано министерство внутренних дел, во всех крупных городах при полицейских управлениях стали создаваться пожарные команды.В 1803 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность первая пожарная команда. Царским указом 1804 года была создана штатная пожарная команда и в Москве. В других городах их организация осуществлялась на основе "Положения о составе пожарной охраны Петербурга и Москвы". В середине XIX века стали появляться добровольные пожарные команды, которые организовывали сами жители городов и других селений.Александром II в 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он излагал порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за нарушения правил пожарной безопасности.С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в девяностых годах – телефон.При императоре Николае I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. В русских городах стали появляться пожарные каланчи с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Они многие десятилетия были самой высокой точкой городов, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села.В течение XIX века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, был изготовлен первый пожарный автомобиль.17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем", положивший начало создания системы обеспечения пожарной безопасности в России.В 1920 году в составе Управления коммунального хозяйства Наркомата внутренних дел РСФСР был создан Центральный пожарный отдел, на который возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны. Начиная с 1932 года в СССР, существовала военизированная и профессиональная пожарная охрана в составе Министерства внутренних дел.В 1936 году правительство значительно расширило функции и права пожарной охраны в области государственного пожарного надзора. Было утверждено Положение о Государственном пожарном надзоре, создано Главное управление пожарной охраны. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пожарные тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали оставляемые города. За мужество и героизм тысячи бойцов и офицеров пожарной охраны получили боевые ордена и медали.В 1966 году обеспечение пожарной безопасности было возложено на Министерство охраны общественного порядка СССР, переименованное в 1968 году в Министерство внутренних дел СССР. В начале 1990-х годов в результате распада СССР было создано МВД России, в составе которого в 1993 году создали Государственную противопожарную службу России, преобразованную из Службы противопожарных и аварийно-спасательных работ. В 2001 году Государственная противопожарная служба МВД России была преобразована в Государственную противопожарную службу министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.В России деятельность по обеспечению пожарной безопасности определяется федеральным законом "О пожарной безопасности", подписанным 21 декабря 1994 года. В нем определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Согласно закону обеспечение пожарной безопасности – это одна из важнейших функций государства. В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов правительства РФ.Пожарная охрана в России подразделяется на следующие виды: Государственная противопожарная служба (ГПС), муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана (статья 4 ФЗ "О пожарной безопасности").В Государственную противопожарную службу входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ.Современная Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. В настоящее время в России действует более полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, в состав которых входит свыше 23 тысяч реагирующих подразделений общей численностью более 402 тысяч личного состава. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны. На вооружении пожарных – более 66 тысяч единиц техники.Ежедневно пожарно-спасательные подразделения МЧС России совершают порядка 3 тысzx выездов на пожары. В 2020 году огнеборцами было совершено почти два миллиона выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Было спасено более 39 тысяч человек и эвакуировано порядка 158 тысяч человек.В России также насчитывается порядка полумиллиона добровольных пожарных. Их силами с начала 2021 года потушено более 500 пожаров, при этом спасено 50 человек.Пожарная охрана успешно развивается, сочетая консерватизм в организации службы и подходах к тушению и предупреждению пожаров с новыми технологиями. Ведомством ведется работа по созданию новых средств тушения и защиты, модернизируется оборудование и образцы спецтехники. Современные способы и методы предупреждения и тушения пожаров требуют высокого уровня подготовки личного состава. С этой задачей успешно справляются ведомственные вузы. В настоящее время образовательные организации МЧС России готовят специалистов по всем направлениям, предусмотренным федеральной противопожарной службы. В День работников пожарной охраны во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия, во время которых чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды. В пожарных гарнизонах организуются экскурсии, выставки и парады ретро и современной пожарной техники. (Дополнительный источник: Полное собрание законов Российской империи, Т.1 закон № 6 (стр. 164).)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день работников пожарной охраны в россии, россия, справки