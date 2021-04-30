https://ria.ru/20210430/partner-1730732395.html

Минниханов: Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана

Минниханов: Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана

Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:14

2021-04-30T17:14

2021-04-30T17:14

республика татарстан

рустам минниханов

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 30 апр – РИА Новости. Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы республики. Бердымухамедов прибыл в Казань в качестве почетного гостя на встрече Евразийского межправительственного совета.Как отмечалось на встрече, в 2020 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном составил 107 миллионов долларов. С туркменистанскими партнёрами активно взаимодействуют "Камаз", "Татнефть", Казанский вертолетный завод, КЭР-Холдинг. Он также отметил, что Туркменистан занимает первое место по числу иностранных студентов в Татарстане – сегодня их более 5 тысяч.

https://ria.ru/20210429/it-produkty-1730550586.html

казань

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рустам минниханов, казань, экономика