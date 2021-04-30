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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
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Минниханов: Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана
Минниханов: Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана
Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:14
2021-04-30T17:14
республика татарстан
рустам минниханов
казань
экономика
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КАЗАНЬ, 30 апр – РИА Новости. Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы республики. Бердымухамедов прибыл в Казань в качестве почетного гостя на встрече Евразийского межправительственного совета.Как отмечалось на встрече, в 2020 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном составил 107 миллионов долларов. С туркменистанскими партнёрами активно взаимодействуют "Камаз", "Татнефть", Казанский вертолетный завод, КЭР-Холдинг. Он также отметил, что Туркменистан занимает первое место по числу иностранных студентов в Татарстане – сегодня их более 5 тысяч.
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рустам минниханов, казань, экономика

Минниханов: Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана

17:14 30.04.2021
 
© Фото : Михаил Фролов/ пресс-служба Президента РТПрезидент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : Михаил Фролов/ пресс-служба Президента РТ
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КАЗАНЬ, 30 апр – РИА Новости. Туркменистан является стратегическим партнером для Татарстана, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с заместителем премьер-министра, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы республики.
Бердымухамедов прибыл в Казань в качестве почетного гостя на встрече Евразийского межправительственного совета.
Как отмечалось на встрече, в 2020 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном составил 107 миллионов долларов. С туркменистанскими партнёрами активно взаимодействуют "Камаз", "Татнефть", Казанский вертолетный завод, КЭР-Холдинг.
"Есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, машиностроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика и медицина, АПК и ряд других направлений", - приводятся в сообщении слова Минниханова.
Он также отметил, что Туркменистан занимает первое место по числу иностранных студентов в Татарстане – сегодня их более 5 тысяч.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКазаньЭкономика
 
 
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