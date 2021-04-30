https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730665398.html

Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования

Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования

Прошедший год был сложным для системы образования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:54

2021-04-30T12:54

2021-04-30T13:29

россия

татьяна голикова

образование - общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прошедший год был сложным для системы образования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Конечно, традиционно для такой сферы, как образование, год был очень сложным, работали бок о бок с системой здравоохранения и эпидемиологией", - сказала она на итоговой коллегии министерства просвещения.Голикова назвала ключевой задачей в этой сфере сохранение здоровья детей и учителей.В то же время ни одно мероприятие национального проекта "Образование" не было остановлено в 2020 году, заявила вице-премьер РФ."Была продолжена реализация национального проекта "Образование". Несмотря, подчеркиваю, на все сложности, не было остановлено ни одно мероприятие, и немного, но по понятным причинам, были сдвинуты вправо сроки, которые касались строительства", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения.Она отметила, что это объяснимо, в том числе введенными из-за коронавируса ограничениями.

https://sn.ria.ru/20210323/udalenka-1602349910.html

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1599707836.html

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россия, татьяна голикова, образование - общество