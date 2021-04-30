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Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования
Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования
Прошедший год был сложным для системы образования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:54
2021-04-30T13:29
россия
татьяна голикова
образование - общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прошедший год был сложным для системы образования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Конечно, традиционно для такой сферы, как образование, год был очень сложным, работали бок о бок с системой здравоохранения и эпидемиологией", - сказала она на итоговой коллегии министерства просвещения.Голикова назвала ключевой задачей в этой сфере сохранение здоровья детей и учителей.В то же время ни одно мероприятие национального проекта "Образование" не было остановлено в 2020 году, заявила вице-премьер РФ."Была продолжена реализация национального проекта "Образование". Несмотря, подчеркиваю, на все сложности, не было остановлено ни одно мероприятие, и немного, но по понятным причинам, были сдвинуты вправо сроки, которые касались строительства", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения.Она отметила, что это объяснимо, в том числе введенными из-за коронавируса ограничениями.
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россия, татьяна голикова, образование - общество

Голикова назвала 2020 год сложным для системы образования

12:54 30.04.2021 (обновлено: 13:29 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прошедший год был сложным для системы образования, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Конечно, традиционно для такой сферы, как образование, год был очень сложным, работали бок о бок с системой здравоохранения и эпидемиологией", - сказала она на итоговой коллегии министерства просвещения.
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Голикова назвала ключевой задачей в этой сфере сохранение здоровья детей и учителей.
В то же время ни одно мероприятие национального проекта "Образование" не было остановлено в 2020 году, заявила вице-премьер РФ.
"Была продолжена реализация национального проекта "Образование". Несмотря, подчеркиваю, на все сложности, не было остановлено ни одно мероприятие, и немного, но по понятным причинам, были сдвинуты вправо сроки, которые касались строительства", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения.
Она отметила, что это объяснимо, в том числе введенными из-за коронавируса ограничениями.
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