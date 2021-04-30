https://ria.ru/20210430/moshenniki-1730639505.html
В Петербурге задержали мошенников, перечислявших деньги на Украину
В Петербурге задержали мошенников, перечислявших деньги на Украину
Полиция задержала четверых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:12
2021-04-30T11:12
2021-04-30T11:12
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
украина
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Полиция задержала четверых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция Петербурга пресекла деятельность участников организованной группы, выступавших в роли посредников в крупной мошеннической схеме. Жертвами телефонных мошенников становились пожилые люди, отдававшие все свои накопления, поверив в историю о попавшем в ДТП родственнике", - сказано в сообщении.Были задержаны четверо мужчин в возрасте от 34 до 54 лет.Двое задержанных выполняли функции курьеров, остальные выступали в роли региональных координаторов.По оперативной информации, сам колл-центр и головной офис располагались на территории Украины, куда перечислялись деньги.
https://ria.ru/20210430/moshennichestvo-1730604505.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, украина, происшествия