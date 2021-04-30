https://ria.ru/20210430/limarenko-1730518492.html

Валерий Лимаренко: мост на Сахалин нужен, ищем экономическое обоснование

Валерий Лимаренко: мост на Сахалин нужен, ищем экономическое обоснование

Основные проектные решения строительства моста на Сахалин уже разработаны и находятся на экспертизе, сейчас нужно доказать экономическую обоснованность проекта, РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:00

2021-04-30T10:00

2021-04-30T10:00

валерий лимаренко

сахалинская область

интервью

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Основные проектные решения строительства моста на Сахалин уже разработаны и находятся на экспертизе, сейчас нужно доказать экономическую обоснованность проекта, сообщил глава региона Валерий Лимаренко. В интервью РИА Новости губернатор также рассказал о планах достичь углеродной нейтральности в регионе к 2025 году и заявил, что тогда же Сахалинская область станет первым субъектом России, обеспечившим газом все население. Беседовала Дарья Ураева.– Валерий Игоревич, главная тема минувших недель – послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Одно из его основных заявлений касалось снижения долговой нагрузки региональных бюджетов и замещения коммерческих кредитов бюджетными. Расскажите, пожалуйста, какова сейчас долговая нагрузка бюджета Сахалинской области? Есть ли коммерческие кредиты?– Да, у нас 24 миллиарда рублей коммерческих кредитов. И мы кредитовались впервые за последние годы, поскольку резко упали цены на газ и на нефть, и наш бюджет на одну треть уменьшился. Мы вынуждены были взять кредиты для того, чтобы выполнить социальные программы. И когда мы услышали, что можно будет взять отсрочку, то, конечно, порадовались. Что касается государственного долга – у нас его нет.– Рассчитываете ли вы на привлечение инфраструктурных кредитов, о которых также упоминалось в послании президента? Есть ли уже понимание, на какие объекты эти кредиты понадобятся в первую очередь?– Да, планируем. В послании прозвучало, что ряд передовых регионов будут брать инфраструктурные кредиты для строительства жилья. Это принципиально важное событие. Ведь за этим стоят судьбы людей. Желание приобрести квартиру с использованием льготных ипотечных программ, которые работают в Сахалинской области, у жителей есть. Поэтому нужно увеличивать объемы строительства. Наш регион выступает пилотным в реализации проектов жилья с применением механизма инфраструктурных облигаций. Мы намерены построить объекты инфраструктуры на 800 тысячах квадратных метров для двух микрорайонов на 12 миллиардов рублей. А всего у нас программа рассчитана на шесть миллионов квадратных метров, тут речь идет уже о 47 миллиардах рублей. На эти цели мы тоже будем брать инфраструктурные кредиты.– Послание президента затронуло еще один не менее актуальный вопрос для страны – вакцинация от коронавируса. Как продвигается эта кампания в Сахалинской области?– Президент буквально призвал к тому, чтобы вакцинацию завершить к осени. В Сахалинской области уже около 25% населения вакцинировано, переболело больше 20%, уже где-то в июне-июле получим коллективный иммунитет. Мы идем одними из первых по России. У нас работают передвижные комплексы, вакцинироваться можно даже в селах. То есть мы активно работаем над вакцинацией людей. Почему? Да очень просто – людям нужно отдохнуть, съездить в отпуска, и они должны быть здоровыми. Более того, для нас будет испытанием, новым вызовом, когда жители области будут возвращаться из отпусков и привезут разные штаммы коронавируса. Поэтому нужно, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Хочется уже вернуться к нормальной жизни. Поэтому если есть возможность вакцинироваться, это нужно делать.Во-вторых, была поставлена задача расширить программу диспансеризации с 1 июля. В прошлом году ее прошла только четверть населения Сахалинской области, потому что медицинские учреждения работали на главную задачу – борьбу с коронавирусом. В этом году мы планируем охватить практически 100% жителей, из них 73 тысячи – граждане 65+. Для этого мы открыли специализированные высокотехнологичные медучреждения, где диспансеризация проводится на уровне лучших мировых исследовательских центров. В них можно пройти полную диспансеризацию за несколько часов. В этом году таких учреждений будет уже четыре: в мае мы открываем второе, в июле – третье, и в конце года – четвертое. Почему диспансеризация важна? Потому что если знаешь, чем болен человек, то можно его вылечить. Вы знаете, что люди умирают в основном от двух болезней – болезни сердца и онкологии. Так вот, за этими процессами нужно следить и вовремя выявлять. Тогда люди будут жить дольше.– В регионе много лет была на высоком уровне онкологическая заболеваемость, удалось ли переломить ситуацию? Какие шаги предпринимаются в этом направлении?– Вот сейчас диспансеризация – это и есть первый шаг к изменению ситуации. Но на это нужно время и большая работа. Я в регионе порядка 2,5 лет, и за это время мы на 100% обеспечили медицину кадровым составом, оборудованием. Создали высокотехнологическую медицину, сделали все, чтобы люди не выезжали за пределы Сахалинской области на лечение – мы практически вдвое уменьшили такую практику. А еще через два года все сахалинцы и курильчане должны лечиться у нас. Мы сделали медицину доступной для каждого. Понятно, что до идеала далеко, но сегодня и население, и медицинский персонал признают, что мы провели реформу. Причем, это сделано было до пандемии, поэтому мы прошли ее сравнительно легко. До мая выявляли практически единичные случаи. А потом, когда люди начали болеть, открыли специализированные инфекционные отделения, где они проходили лечение. Потом первыми приступили к вакцинации и выходим из пандемии одними из первых в Российской Федерации.– Кстати, вы сами сделали прививку еще летом, были в числе первых.– Да, я участвовал в эксперименте, привился одним из первых.– У вас сохраняются антитела? Проверяете их?– Я постоянно проверяю, потому что встречаюсь с людьми. Когда иммунитет начал снижаться, я еще раз сделал прививку. То есть у меня три прививки Спутник-V. Сейчас антитела на высоком уровне.– Как вы считаете, когда можно будет отменить масочный режим?– Я думаю, что эта профилактика останется еще надолго. Но это единственное ограничение, которое у нас действует. А все остальные мы сняли уже несколько месяцев назад.– Еще одна важная тема послания президента – экология и снижение углеродного следа. Вы много внимания уделяете этой теме, анонсировали проведение в регионе эксперимента по снижению парниковых выбросов в атмосферу, стали инициатором принятия закона о снижении углеродного следа. Расскажите, что уже сделано в этом направлении?– Тема экологии и климата – принципиально важна. В связи с нарастающим углеродным следом и происходит увеличение средней температуры на Земле. Это приводит в одних местах к наводнениям, в других – к засухе. А когда засуха – горят леса. Это и есть климатическая проекция на нашу реальную жизнь. Вот поэтому государства договорились, что будут снижать углеродный след. Что это такое? Это дым от угольных котельных, выхлопы от автомобилей, использующих бензин и дизельное топливо, и так далее. Нужно эту проблему решать. Поэтому в Сахалинской области существует программа перевода угольных котельных на газовые. Планируем до 2025 года включительно перевести их либо на газ, либо на возобновляемые источники энергии. Мы также переводим на газ автомобили. Чтобы стимулировать этот процесс открываем стационарные газовые заправки и закупаем передвижные заправщики, компенсируем гражданам переоборудование своих автомобилей. Кроме того, совместно с Росатомом и ВЭБом готовим программу по переводу общественного транспорта на электричество. Планируем, что только по направлению жилищно-коммунального сектора и транспорта сможем снизить углеродный след на одну треть.Нам также нужно ухаживать за лесами, которые поглощают парниковые газы. Если эти два процесса – поглощения и выделения – будут сбалансированы, то мы сможем достичь углеродной нейтральности. К этому стремятся все страны мира. Самые оптимистичные заявляют, что смогут это сделать к 2050-му году. Сахалин сейчас становится экспериментальной площадкой. Федеральный закон уже внесен в правительство РФ, сейчас проходит первое чтение. Когда он будет подписан, мы начнем вести учет, кто и сколько делает выбросов. Но мы ставим задачу не только учитывать, но и иметь программу по уменьшению углеродного следа, стремиться к тому, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2025 году.Мы также работаем над тем, чтобы все эти расчеты признавались международными организациями, которые занимаются этой темой в рамках Парижского соглашения. И тогда мы сможем продавать углеродные единицы. Ведь кто-то порождает углекислый газ, а кто-то его поглощает. Так вот, те, кто его порождает, производя продукцию, будут покупать углеродные единицы у тех, кто занимается поглощением. В мире через какое-то время будет повсеместно вестись учет, будут установлены лимиты. То есть в итоге нельзя будет продать нефть, газ, уголь, все, что производится в грязном виде, с выделением большого углеродного следа.У России есть шансы получить углеродную нейтральность быстрее, чем у других стран мира, потому что у нас огромное количество лесов. И экономику надо переводить на экологически чистые виды топлива, развивать атомную энергетику. У нас атомный флот, который ходит по Северному морскому пути. Это ведь тоже важно.Газпром поставил задачу в ближайшие десять лет полностью обеспечить газоснабжением всю страну. Это значит, что мы по большей части откажемся от угля. Водород, может быть, уже в ближайшие десять лет будет таким же значимым топливом, как сегодня бензин. Уже сейчас в Японии, Китае и Корее, в Европе выпускаются автомобили, которые ездят на водородном топливе. И это все – ближайшее будущее.– Поскольку мы уже затронули тему газификации – вы заявляли, что планируете завершить перевод домовладений на газ за пять лет. План выполняется?– Да, к 2025 году 85% населения Сахалинской области будут обеспечены трубным газом и 15% – СПГ. Эту масштабную работу мы развернули совместно с "Газпромом".– Все-таки, Сахалинская область – это ведь газодобывающий регион, почему он не был полностью газифицирован раньше?– Считаю, это было упущением. Сейчас мы исправляем ситуацию. Мы очень большими темпами ведем газификацию, и, как я уже сказал выше, до 2025 года решим эту проблему полностью. Сахалинская область станет одним из первых регионов страны, который достигнет 100% газификации. И это при том, что еще два года назад мы были всего лишь на уровне 19-20%.– Президент в рамках послания также анонсировал новые социальные меры поддержки для россиян, в частности для семей с детьми. Ваш регион всегда славился обширным перечнем мер поддержки. Может, вы намерены их расширить?– Сахалинская область занимает первое место по социальным программам – у нас их более двухсот. А теперь к ним добавятся и федеральные меры поддержки, которые анонсировал президент. Считаю, что это была главная тема послания. Я бы вообще охарактеризовал послание тремя словами: защита, забота и уважение.Особое внимание глава государства уделил поддержке семей и заботе о здоровье населения. Все это в Сахалинской области уже реализуется. Мы поддерживаем семьи на всех этапах: от рождения детей до приобретения жилья. Взять то же ипотечное кредитование. В прошлом году по программе "Дальневосточная ипотека" приобрести новые квартиры смогла тысяча молодых семей. И мы рассчитываем, что еще две тысячи семей улучшат свои жилищные условия в этом году. Отсюда – высокий коэффициент рождаемости. У нас он составляет 1,97, при том, что в целом по России – 1,5. По этому показателю мы – первые среди дальневосточников и пятые в стране.– После послания президента и его слов о социальном казначействе вы заявили, что в Сахалинской области уже принципиально поменялась политика в отношении оказания госуслуг. Расскажите, пожалуйста, подробнее и об этом.– Давайте начнем с того, что вся социальная политика у нас организована с использованием цифровых технологий. Мы знаем, кто и какую социальную выплату получает. Понимаем, в чем семья нуждается, а в чем нет. И оформление некоторых социальных выплат уже происходит без участия человека. То есть ему не нужно ходить по кабинетам и собирать справки.Социальное казначейство упрощает жизнь еще больше. Когда рождается ребенок, данные об этом поступают из ЗАГСа в информационную систему, и семье автоматически начисляются все положенные выплаты. И в дальнейшем, чтобы ни происходило, человеку не нужно ничего оформлять, все это делает государство. Это большая, серьезная работа, она еще предстоит. Мы поставили задачу до конца года выстроить основные социальные программы таким образом, чтобы гражданин вообще не обращался за государственными услугами очно. А в целом реализовать программу социального казначейства планируем до 2023 года.Успешный опыт полной цифровизации у нас уже есть – в медицине. Вся информация, в том числе снимки КТ, МРТ, рентген, УЗИ, находится в единой базе данных. Более того, пациенты со всех районов области могут дистанционно попасть на консультацию специалистов из областного центра или ведущих клиник страны. Все это входит в программу ОМС.– Я знаю, что перед Госсоветом, где обсуждалось повышение доступности и улучшение качества социальных услуг, вы побывали в медицинских учреждениях Москвы и заявили, что хотите на Сахалине следовать их примеру. Что конкретно будет сделано, какие технологии возьмете на вооружение?– Я посмотрел, например, что школьник и его родители не ходят за медицинской справкой, если она нужна ребенку. Она есть в информационной системе, ее просто нужно оттуда достать. И мы для себя приняли решение, что можем сделать то же самое, потому что наша техника это позволяет. Мне очень понравилось, что административную работу в поликлинике выполняют работники МФЦ. То есть врачи лечат, а не занимаются бумажными делами. Это тоже интересная идея, которую мы для себя почерпнули и будем брать в работу. Сергей Семенович сам все лично показал, все рассказал. Его вовлеченность как руководителя меня тоже поразила, потому что успех там, где вовлечен руководитель, который знает детали и нюансы.В Москве мы увидели, что есть специальный центр, где работают все специалисты-рентгенологи, они уже не сидят по больницам, по поликлиникам, а находятся в едином центре. Почему? Да потому что съемку может сделать фельдшер, а информация должна уходить туда, где люди разбираются в этом, чтобы поставить диагноз. Вот у нас в регионе тоже самое сделано. До совершенства очень далеко, но тренд идет в эту сторону. И понятное дело, что не у каждой поликлиники могут быть хорошие узкие специалисты, поэтому нужно продолжать развивать телемедицину.– Валерий Игоревич, в этом году практически по всей стране прокатилась волна резкого повышения стоимости жилья, среди лидеров этого антирейтинга была и Сахалинская область. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев назвал жилье именно на Сахалине непомерно дорогим. Как вы думаете, с чем это связано, и как можно выправить ситуацию?– Во-первых, мы живем на островах. Все материальные ресурсы, которые необходимы для строительства, завозятся к нам морем. Понятно, что на рост цен влияет транспортная составляющая.Во-вторых, на материке огромное количество строительных компаний, у нас их всего несколько. Но мы работаем над тем, чтобы повысить конкуренцию в этой сфере. Сегодня мы строим рекордное количество жилья. Правительство поставило задачу к 2030 году строить 0,8 квадрата на человека, а мы уже выполнили этот показатель в прошлом году. В этом возведем 500 тысяч квадратных метров, это 1 метр на человека.В-третьих, мы понимаем, если появляются выгодные ипотечные кредиты, то сразу возрастает и покупательский спрос на жилье. Это тоже влияет на рост цен. В то же время с учетом ипотечного кредитования и уровня заработной платы в регионе приобрести жилье у нас может любой работающий человек. Для семей с детьми могут быть особые условия кредитования, причем частично погасить кредит можно с помощью различных мер социальной поддержки.– Расскажите о планах по снижению процента ветхого и аварийного жилья в регионе.– Ветхого и аварийного жилья у нас было много и остается много, но мы здесь движемся очень быстро. Фактически первыми в России начинаем новую программу переселения жителей их ветхого и аварийного жилья, работаем над тем, чтобы стать пилотным регионом в этом направлении. Должны построить 640 тысяч квадратных метров за пятилетку за счет регионального и федерального бюджетов. Ждем одобрения со стороны Минфина и правительства.– А как обстоят дела с дорожным строительством?– Здесь мы идем по пути передачи дорог в федеральную собственность. Например, государство выделило порядка 25 миллиардов рублей на ремонт охинской автодороги. Эти средства будут потрачены на асфальтирование около 200 километров. Также мы сейчас готовим документацию для обхода вокруг Южно-Сахалинска. Эта дорога должна разгрузить город. Она соединит три федеральные дороги: холмскую, корсаковскую и охинскую. Эта работа запланирована на ближайшие несколько лет. Сейчас мы работаем над обоснованием соответствующих инвестиций, и в этом году уже начнем проектирование.Также большой объем средств выделили на текущий ремонт дорог после зимы. Тут мы применяем современные технологии – все дефекты вносим в цифровую карту. В этом нам помогают обычные люди, волонтеры, которые фотографируют, например, ямы, определяют их координаты и наносят на карты. После чего устанавливаются плановые задачи для ремонтников, и идет проверка их исполнения. До 1 июня должны отремонтировать основные дороги области.– Вы уже упомянули обход Южно-Сахалинска, из каких источников предполагается финансировать стройку?– Что касается экономического обоснования проекта, планируем это делать за свои деньги, как и проектирование. А строительство, мы предполагаем, будет осуществляться совместно с федеральным правительством в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД).– Вы уже общались по этому поводу с представителями федерального правительства?– Да, мы обсуждали эти вопросы с министром транспорта Виталием Геннадьевичем Савельевым. Он нас поддерживает. Это дорога является стратегически важной. Росавтодор внес ее в перечень стратегических перспективных автодорог России. И мы сейчас общими усилиями начинаем этот проект. Будем включать эти участки дороги в БКД.– Перейдем к экономическому сектору. Расскажите, как вы оцениваете сейчас ситуацию с малым и средним бизнесом региона – возвращается ли он к жизни после пандемии, и сколько, по вашим расчетам, понадобится времени для полного восстановления экономики?– Малый и средний бизнес не работал у нас всего два-три месяца, поэтому не сильно пострадал. В то же время, мы ввели различные меры поддержки для предпринимателей. Однозначная оценка – хорошо, крепко поддержали, даже создали специальный фонд взаимопомощи для людей, которые остались без зарплаты. Мы позаботились о малом и среднем бизнесе. Существенных потерь не было. Единственная серьезная потеря, это падение цены на газ и нефть, которые мы добываем. Это сильно ударило по бюджету. Мы потеряли одну треть доходов. Но мы рассчитываем, что все восстановится, в том числе благодаря вакцинации. Экономика уже постепенно возвращается на круги своя.– Валерий Игоревич, туризм – также важная для Сахалина тема. Анонсировано продление программы туристического кэшбека. Какое количество туристов ждете в регионе, и ожидаете ли рост интереса к Сахалину, учитывая активное развития внутреннего туризма в России?– Мы не страдаем от малого количества туристов. В зимний период нас посетило рекордное количество гостей. Люди приезжали дышать горным воздухом, кататься на лыжах. У нас и сейчас все гостиницы переполнены. Мы активно развиваем туристический бизнес и вкладываем туда деньги. Ожидаем, что до конца года к нам приедут 200 тысяч туристов.Но в первую очередь туристическое направление мы развиваем для того, чтобы самим сахалинцам и курильчанам было комфортно жить на островах. Чтобы была возможность отдохнуть в выходные или провести отпуск в своем родном краю: пожить в палатке в каком-нибудь красивом месте, покататься на лыжах, сходить на рыбалку, охоту – у нас, в основном, экологический туризм. Мы не стремимся к большому количеству туристов из других регионов, но мы рады гостям. И рассчитываем, что те, кто к нам приезжает, захочет остаться здесь жить и работать. То есть туризм – это не сегмент экономики, а способ продвижения Сахалина в качестве точки роста для человека, его карьерного развития.– Еще одна большая тема для региона – строительство моста на Сахалин. Эти планы в силе?– Сейчас мы ищем экономические обоснования проекта, чтобы доказать, что этот мост нужен. В настоящее время основные проектные решения по объекту разработаны и находятся на ведомственной экспертизе в "РЖД". В свою очередь мы провели исследование рынка грузоперевозок и направили в адрес министерства транспорта РФ и министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики всю информацию. Что касается окончательного решения, то оно будет приниматься правительством России, в том числе решение о параметрах финансирования данного проекта.– Федеральный центр поддерживает вас в этом вопросе?– Да, федеральный центр тоже заинтересован в этом строительстве. Но мы должны все еще раз взвесить и оценить, чтобы быть глубоко убежденными, что это экономически обосновано.– Валерий Игоревич, на прошлой неделе президент поддержал предложение Роспотребнадзора продлить майские праздники и подписал соответствующий указ. Вы поддерживаете эту инициативу? Какие рекомендации по времяпрепровождению в выходную неделю дадите жителем Сахалина?– Я поддерживаю это предложение. Хочу порекомендовать всем жителям Сахалина и Курил провести эти праздники в кругу семьи, уделить внимание детям, близким людям, увидеться с родителями, почитать книги, сходить на рыбалку – получить хороший добрый эмоциональный заряд.

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https://ria.ru/20210421/dispanserizatsiya-1729236349.html

https://na.ria.ru/20210209/sakhalinskiy-universitet-1596680433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729328300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/doplaty-1577772658.html

https://ria.ru/20210119/vrach-1593543298.html

https://realty.ria.ru/20201229/sobytiya-1591227009.html

https://ria.ru/20201126/sakhalin-1586235753.html

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валерий лимаренко, сахалинская область, интервью