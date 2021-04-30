https://ria.ru/20210430/lenoblast-1730628528.html
Рядом с памятником жертвам геноцида в Ленобласти может появиться музей
Рядом с памятником жертвам геноцида в Ленобласти может появиться музей
Рядом с памятником жертвам нацизма и геноцида советских граждан на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны, который будет заложен в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:29
2021-04-30T10:29
2021-04-30T10:29
ленинградская область
александр дрозденко
сергей нарышкин
гатчинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Рядом с памятником жертвам нацизма и геноцида советских граждан на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны, который будет заложен в Гатчинском районе Ленинградской области, может появиться филиал Музея современной истории России, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Ранее о создании мемориала в Гатчинском районе Ленобласти сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Заложение мемориала запланировано на 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны.По словам Дрозденко, начиная с 8 июля 1941 года до августа 1944 года, по территории региона проходила линия фронта, на ней велись ожесточенные бои.В настоящий момент в Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов, добавили в пресс-службе региональной администрации.
https://ria.ru/20210429/vyplaty-1730503205.html
гатчинский район
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александр дрозденко, сергей нарышкин, гатчинский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости.
Рядом с памятником жертвам нацизма и геноцида советских граждан на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны, который будет заложен в Гатчинском районе Ленинградской области, может появиться филиал Музея современной истории России, сообщил глава региона Александр Дрозденко
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Ранее о создании мемориала в Гатчинском районе Ленобласти сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Заложение мемориала запланировано на 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны.
По словам Дрозденко, начиная с 8 июля 1941 года до августа 1944 года, по территории региона проходила линия фронта, на ней велись ожесточенные бои.
"Ленинградской области война принесла катастрофические последствия: линия фронта проходила по территории области больше трех лет, и многие населенные пункты после войны пришлось заселять заново. В районе Гатчины нацисты во время оккупации создали несколько детских концлагерей. Поэтому размещение мемориала в этом месте абсолютно не случайно. Хотелось бы, чтобы рядом с мемориалом разместился филиал федерального музея. Например, музея современной истории: буду ходатайствовать об этом перед правительством России", - пояснил Дрозденко.
В настоящий момент в Ленинградской области расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов, добавили в пресс-службе региональной администрации.