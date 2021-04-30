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В Москве за сутки госпитализировали 1084 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1084 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:10
2021-04-30T11:10
2021-04-30T11:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечено, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, москва, общество