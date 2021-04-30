https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730638737.html

В Москве за сутки госпитализировали 1084 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1084 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:10

2021-04-30T11:10

2021-04-30T11:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 084 человека с коронавирусом, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечено, что в столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество