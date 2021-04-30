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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:03
2021-04-30T11:03
2021-04-30T11:03
распространение коронавируса
россия
республика алтай
еврейская автономная область
республика тыва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,02%, 3. Республика Алтай 0,03%", - говорится в сообщении.
россия
республика алтай
еврейская автономная область
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россия, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва