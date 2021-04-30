https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730637307.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:03

2021-04-30T11:03

2021-04-30T11:03

распространение коронавируса

россия

республика алтай

еврейская автономная область

республика тыва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,02%, 3. Республика Алтай 0,03%", - говорится в сообщении.

россия

республика алтай

еврейская автономная область

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва