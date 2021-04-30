https://ria.ru/20210430/genotsid-1730751517.html

Белоруссия попросила Россию помочь в расследовании геноцида в годы ВОВ

Белоруссия попросила Россию помочь в расследовании геноцида в годы ВОВ

Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период направила обращения в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:05

2021-04-30T18:05

2021-04-30T18:24

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белоруссия

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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период направила обращения в Россию и иные страны о представлении информации из архивных источников, сообщила в пятницу пресс-служба генпрокуратуры республики.В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил дело по факту геноцида населения страны в годы войны и в послевоенный период. Швед говорил, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали до этого уголовные дела в отношении военных преступников."На данном этапе расследования следственная группа: изучает архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников, при работе с которыми планируется привлекать в качестве специалистов представителей исторического и научного сообществ; … собирает информацию и доказательственную базу в отношении ранее не известных лиц из числа нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство; в рамках международно-правового сотрудничества направила обращения в Россию и иные государства о представлении информации из архивных источников", - говорится в сообщении на сайте ГП.

https://ria.ru/20210416/rassledovanie-1728509018.html

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минск, в мире, россия, белоруссия