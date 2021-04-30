https://ria.ru/20210430/evrosoyuz-1730752548.html

МИД назвал истинную цель санкций Евросоюза

МИД назвал истинную цель санкций Евросоюза

Все предложения России по решению проблемных вопросов с Евросоюзом последовательно игнорируются или отвергаются Брюсселем, заявили в МИД РФ, комментируя меры в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:11

2021-04-30T18:11

2021-04-30T18:32

брюссель

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все предложения России по решению проблемных вопросов с Евросоюзом последовательно игнорируются или отвергаются Брюсселем, заявили в МИД РФ, комментируя меры в отношении ряда представителей европейских официальных структур.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.Комментируя ограничительные действия ЕС, в российском МИД отметили, что "данная практика идет вразрез с уставом ООН и основополагающими нормами международного права"."Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются. Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право", - добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730607941.html

брюссель

россия

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брюссель, евросоюз, оон, в мире, россия