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МИД назвал истинную цель санкций Евросоюза
МИД назвал истинную цель санкций Евросоюза
Все предложения России по решению проблемных вопросов с Евросоюзом последовательно игнорируются или отвергаются Брюсселем, заявили в МИД РФ, комментируя меры в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:11
2021-04-30T18:32
брюссель
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все предложения России по решению проблемных вопросов с Евросоюзом последовательно игнорируются или отвергаются Брюсселем, заявили в МИД РФ, комментируя меры в отношении ряда представителей европейских официальных структур.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.Комментируя ограничительные действия ЕС, в российском МИД отметили, что "данная практика идет вразрез с уставом ООН и основополагающими нормами международного права"."Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются. Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право", - добавили в российском МИД.
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брюссель, евросоюз, оон, в мире, россия

МИД назвал истинную цель санкций Евросоюза

18:11 30.04.2021 (обновлено: 18:32 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все предложения России по решению проблемных вопросов с Евросоюзом последовательно игнорируются или отвергаются Брюсселем, заявили в МИД РФ, комментируя меры в отношении ряда представителей европейских официальных структур.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.
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Комментируя ограничительные действия ЕС, в российском МИД отметили, что "данная практика идет вразрез с уставом ООН и основополагающими нормами международного права".
"Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются. Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель – любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право", - добавили в российском МИД.
 
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