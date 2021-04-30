https://ria.ru/20210430/diktant-1730702229.html

В акции "Диктант Победы" приняло участие более 1,5 млн человек

В акции "Диктант Победы" приняло участие более 1,5 млн человек

В международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,5 миллиона человек, больше половины из них – очно, говорится в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:50

2021-04-30T14:50

2021-04-30T14:50

единая россия

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,5 миллиона человек, больше половины из них – очно, говорится в сообщении на сайте партии. Как рассказал координатор проекта "Единой России" "Историческая память", заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн, итоги диктанта и его победители будут названы в июне."Хотя акция прошла вчера, интерес участников не ослабевает – мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность", – сообщил Александр Хинштейн. В этом году акция прошла в третий раз. В России организовали более 16 тысяч площадок. В их числе – гора Эльбрус, биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке, крейсер "Аврора", заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и многие другие. На центральной площадке в Музее Победы в Москве старт акции дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В 80 зарубежных странах "Диктант Победы" "Единая Россия" организовала при поддержке Россотрудничества и активистов движения "Волонтеры Победы". А более чем в 30 странах она прошла очно: в Абхазии, Армении, Афганистане, Вьетнаме, Иордании, Израиле, Казахстане, Конго, Лаосе, Марокко, Молдавии, Португалии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии, Польше, Турции, Финляндии и других. Одна из площадок работала в Русском доме в столице Ливана Бейруте — здесь акция прошла впервые. Участников приветствовала блокадница, ветеран Великой Отечественной войны Ирина Уварова, которой 29 апреля — в день проведения диктанта — исполнился 91 год.С учетом масштабной географической специфики была разработана международная версия тестовых заданий, разделенных на несколько условно-тематических групп: "Америка", "Европа", "Азия", "СНГ", а также облегченная версия для иностранцев, изучающих русский язык. Задания содержали вопросы о вкладе в общую Победу стран антигитлеровской коалиции, помощи союзников, организации работы в тылу, партизанском движении.

https://ria.ru/20210429/diktant-1730524500.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, общество