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https://ria.ru/20210430/diktant-1730702229.html
В акции "Диктант Победы" приняло участие более 1,5 млн человек
В акции "Диктант Победы" приняло участие более 1,5 млн человек
В международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,5 миллиона человек, больше половины из них – очно, говорится в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:50
2021-04-30T14:50
единая россия
общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,5 миллиона человек, больше половины из них – очно, говорится в сообщении на сайте партии. Как рассказал координатор проекта "Единой России" "Историческая память", заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн, итоги диктанта и его победители будут названы в июне."Хотя акция прошла вчера, интерес участников не ослабевает – мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность", – сообщил Александр Хинштейн. В этом году акция прошла в третий раз. В России организовали более 16 тысяч площадок. В их числе – гора Эльбрус, биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке, крейсер "Аврора", заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и многие другие. На центральной площадке в Музее Победы в Москве старт акции дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. В 80 зарубежных странах "Диктант Победы" "Единая Россия" организовала при поддержке Россотрудничества и активистов движения "Волонтеры Победы". А более чем в 30 странах она прошла очно: в Абхазии, Армении, Афганистане, Вьетнаме, Иордании, Израиле, Казахстане, Конго, Лаосе, Марокко, Молдавии, Португалии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии, Польше, Турции, Финляндии и других. Одна из площадок работала в Русском доме в столице Ливана Бейруте — здесь акция прошла впервые. Участников приветствовала блокадница, ветеран Великой Отечественной войны Ирина Уварова, которой 29 апреля — в день проведения диктанта — исполнился 91 год.С учетом масштабной географической специфики была разработана международная версия тестовых заданий, разделенных на несколько условно-тематических групп: "Америка", "Европа", "Азия", "СНГ", а также облегченная версия для иностранцев, изучающих русский язык. Задания содержали вопросы о вкладе в общую Победу стран антигитлеровской коалиции, помощи союзников, организации работы в тылу, партизанском движении.
https://ria.ru/20210429/diktant-1730524500.html
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60
единая россия, общество

В акции "Диктант Победы" приняло участие более 1,5 млн человек

14:50 30.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковУчастники Международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы 2021"
Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В международной патриотической акции "Единой России" "Диктант Победы" приняли участие более 1,5 миллиона человек, больше половины из них – очно, говорится в сообщении на сайте партии.
Как рассказал координатор проекта "Единой России" "Историческая память", заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн, итоги диктанта и его победители будут названы в июне.
"Хотя акция прошла вчера, интерес участников не ослабевает – мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность", – сообщил Александр Хинштейн.
Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:15
Не просто проверка знаний: акция "Диктант Победы"
В этом году акция прошла в третий раз. В России организовали более 16 тысяч площадок. В их числе – гора Эльбрус, биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке, крейсер "Аврора", заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях и многие другие. На центральной площадке в Музее Победы в Москве старт акции дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В 80 зарубежных странах "Диктант Победы" "Единая Россия" организовала при поддержке Россотрудничества и активистов движения "Волонтеры Победы". А более чем в 30 странах она прошла очно: в Абхазии, Армении, Афганистане, Вьетнаме, Иордании, Израиле, Казахстане, Конго, Лаосе, Марокко, Молдавии, Португалии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии, Польше, Турции, Финляндии и других.
Одна из площадок работала в Русском доме в столице Ливана Бейруте — здесь акция прошла впервые. Участников приветствовала блокадница, ветеран Великой Отечественной войны Ирина Уварова, которой 29 апреля — в день проведения диктанта — исполнился 91 год.
С учетом масштабной географической специфики была разработана международная версия тестовых заданий, разделенных на несколько условно-тематических групп: "Америка", "Европа", "Азия", "СНГ", а также облегченная версия для иностранцев, изучающих русский язык. Задания содержали вопросы о вкладе в общую Победу стран антигитлеровской коалиции, помощи союзников, организации работы в тылу, партизанском движении.
 
Единая РоссияОбщество
 
 
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