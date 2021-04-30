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В Москве завели дело на мужчину, ударившего полицейского
В Москве завели дело на мужчину, ударившего полицейского
Столичные следователи завели уголовное дело на мужчину, ударившего полицейского ногой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:37
2021-04-30T17:37
2021-04-30T17:37
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Столичные следователи завели уголовное дело на мужчину, ударившего полицейского ногой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По версии следствия, 24 апреля в ОМВД России по Пресненскому району города Москвы за совершение административного правонарушения был доставлен находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. При проверке документов он применил физическую силу к сотруднику полиции и ударил его ногой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова.Она добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия