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В Москве завели дело на мужчину, ударившего полицейского
В Москве завели дело на мужчину, ударившего полицейского
Столичные следователи завели уголовное дело на мужчину, ударившего полицейского ногой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:37
2021-04-30T17:37
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Столичные следователи завели уголовное дело на мужчину, ударившего полицейского ногой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.По версии следствия, 24 апреля в ОМВД России по Пресненскому району города Москвы за совершение административного правонарушения был доставлен находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. При проверке документов он применил физическую силу к сотруднику полиции и ударил его ногой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова.Она добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве завели дело на мужчину, ударившего полицейского

17:37 30.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Столичные следователи завели уголовное дело на мужчину, ударившего полицейского ногой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По версии следствия, 24 апреля в ОМВД России по Пресненскому району города Москвы за совершение административного правонарушения был доставлен находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина. При проверке документов он применил физическую силу к сотруднику полиции и ударил его ногой.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова.
Она добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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