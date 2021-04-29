https://ria.ru/20210429/zakharova-1730465362.html
Захарова обвинила Брюссель в ухудшении отношений между Россией и Европой
Захарова обвинила Брюссель в ухудшении отношений между Россией и Европой
Отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:58
2021-04-29T12:58
2021-04-29T12:58
россия
маркус эдерер
мария захарова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД обратила внимание на сообщения в СМИ о словах посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, который заявил, что "отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке после холодной войны". "Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже", - сказал Эдерер на 13-й Российско-германской сырьевой конференции, проходящей в четверг онлайн."Не хватает в цитате самого главного и честного - "благодаря усилиям Брюсселя", - отметила Захарова на своей странице в Facebook.
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