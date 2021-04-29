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Захарова обвинила Брюссель в ухудшении отношений между Россией и Европой
Захарова обвинила Брюссель в ухудшении отношений между Россией и Европой
Отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:58
2021-04-29T12:58
россия
маркус эдерер
мария захарова
брюссель
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД обратила внимание на сообщения в СМИ о словах посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, который заявил, что "отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке после холодной войны". "Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже", - сказал Эдерер на 13-й Российско-германской сырьевой конференции, проходящей в четверг онлайн."Не хватает в цитате самого главного и честного - "благодаря усилиям Брюсселя", - отметила Захарова на своей странице в Facebook.
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россия, маркус эдерер, мария захарова, брюссель, в мире

Захарова обвинила Брюссель в ухудшении отношений между Россией и Европой

12:58 29.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД обратила внимание на сообщения в СМИ о словах посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, который заявил, что "отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке после холодной войны". "Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже", - сказал Эдерер на 13-й Российско-германской сырьевой конференции, проходящей в четверг онлайн.
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер на пресс-конференции, посвященной началу председательства Румынии в Совете Европейского Союза, в Москве. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 13:44
Посол ЕС прокомментировал ухудшение отношений между Россией и Европой
"Не хватает в цитате самого главного и честного - "благодаря усилиям Брюсселя", - отметила Захарова на своей странице в Facebook.
 
РоссияМаркус ЭдерерМария ЗахароваБрюссельВ мире
 
 
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