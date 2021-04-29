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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730458292.html
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при вакцинации
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при вакцинации
Заразиться коронавирусом от вакцины невозможно, производство вакцинных препаратов жестко регламентируется, заявил заместитель директора по научной работе... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:34
2021-04-29T12:34
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заразиться коронавирусом от вакцины невозможно, производство вакцинных препаратов жестко регламентируется, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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александр горелов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при вакцинации

12:34 29.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в мобильном пункте вакцинации в торговом центре "Ереван Плаза" в Москве
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в мобильном пункте вакцинации в торговом центре Ереван Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заразиться коронавирусом от вакцины невозможно, производство вакцинных препаратов жестко регламентируется, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"От вакцины невозможно заразиться, это абсолютно закономерный факт, потому что вакцины вводятся здоровым людям и производство вакцин жестко регламентировано, как стадии клинических испытаний", - сказал Горелов на пресс-конференции, посвященной итогам исследования о вакцинации против COVID-19.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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