https://ria.ru/20210429/ukraina-1730460687.html

Слуцкий обвинил Запад в попытке втянуть Россию в войну с Украиной

Слуцкий обвинил Запад в попытке втянуть Россию в войну с Украиной

Россия не будет втягиваться в войны, она будет их прекращать и спасать людей, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:43

2021-04-29T12:43

2021-04-29T12:54

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

украина

безопасность

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не будет втягиваться в войны, она будет их прекращать и спасать людей, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию на востоке Украины.По его словам, Россию, несмотря на отсутствие в Донбассе тяжелого вооружения, все время обвиняют в его наличии и вводят санкции."Россия не будет втягиваться ни в какие войны, Россия будет завершать войны, предупреждать войны и спасать людей", - заявил Слуцкий.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210428/donbass-1730397059.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, украина, безопасность