https://ria.ru/20210429/uchastnik-1730455438.html

Мужчина, распыливший газ на незаконной акции в Липецке, получил срок

Мужчина, распыливший газ на незаконной акции в Липецке, получил срок

Советский районный суд Липецка в четверг приговорил к году колонии-поселения участника несогласованной акции 23 января, который распылил газ из баллончика в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:25

2021-04-29T12:25

2021-04-29T12:25

россия

алексей навальный

липецк

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Советский районный суд Липецка в четверг приговорил к году колонии-поселения участника несогласованной акции 23 января, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда.Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 25-летнего мужчины, распылившего газ в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка. Молодому человеку была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Ранее представитель суда рассказал РИА Новости, что обвинение просило для подсудимого полтора года лишения свободы. Он добавил, что защита, скорее всего, будет обжаловать приговор."Они рассчитывали на условный срок. К реальному лишению свободы они не были готовы. Но это по словам защитника", - пояснил представитель суда.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. По их итогам был возбужден ряд административных и уголовных дел, в том числе о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям, вынесено несколько приговоров.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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липецк

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россия, алексей навальный, липецк, происшествия