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Мужчина, распыливший газ на незаконной акции в Липецке, получил срок
Мужчина, распыливший газ на незаконной акции в Липецке, получил срок
Советский районный суд Липецка в четверг приговорил к году колонии-поселения участника несогласованной акции 23 января, который распылил газ из баллончика в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:25
2021-04-29T12:25
россия
алексей навальный
липецк
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Советский районный суд Липецка в четверг приговорил к году колонии-поселения участника несогласованной акции 23 января, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда.Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 25-летнего мужчины, распылившего газ в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка. Молодому человеку была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Ранее представитель суда рассказал РИА Новости, что обвинение просило для подсудимого полтора года лишения свободы. Он добавил, что защита, скорее всего, будет обжаловать приговор."Они рассчитывали на условный срок. К реальному лишению свободы они не были готовы. Но это по словам защитника", - пояснил представитель суда.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. По их итогам был возбужден ряд административных и уголовных дел, в том числе о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям, вынесено несколько приговоров.
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россия, алексей навальный, липецк, происшествия

Мужчина, распыливший газ на незаконной акции в Липецке, получил срок

12:25 29.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Советский районный суд Липецка в четверг приговорил к году колонии-поселения участника несогласованной акции 23 января, который распылил газ из баллончика в лицо полицейским, сообщил РИА Новости представитель суда.
Следствие возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти против 25-летнего мужчины, распылившего газ в двух правоохранителей, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Он попытался скрыться, однако был задержан, на допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном и извинился перед стражами порядка. Молодому человеку была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Огласили приговор. Один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель суда рассказал РИА Новости, что обвинение просило для подсудимого полтора года лишения свободы. Он добавил, что защита, скорее всего, будет обжаловать приговор.
"Они рассчитывали на условный срок. К реальному лишению свободы они не были готовы. Но это по словам защитника", - пояснил представитель суда.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. По их итогам был возбужден ряд административных и уголовных дел, в том числе о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям, вынесено несколько приговоров.
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