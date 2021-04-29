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В Астрахани мужчину убили во время магического ритуала
В Астрахани мужчину убили во время магического ритуала
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:14
2021-04-29T10:14
2021-04-29T11:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала, сообщает СУСК России по Астраханской области.По версии следствия, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города. Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края и они вместе пошли в лесополосу неподалеку от дороги "Кирпичный завод – Три Протока".Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края негативно высказался о данном обряде и супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались. "В ходе драки подозреваемый не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления", - говорится в пресс-релизе.В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, астраханская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края
, подозреваемого в убийстве знакомого в Астрахани
во время оккультного ритуала, сообщает СУСК России
по Астраханской области
.
"Следственными органами СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города. Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края и они вместе пошли в лесополосу неподалеку от дороги "Кирпичный завод – Три Протока".
Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края негативно высказался о данном обряде и супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались. "В ходе драки подозреваемый не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления", - говорится в пресс-релизе.
В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.