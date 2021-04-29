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Туризм
https://ria.ru/20210429/turizm-1730490165.html
Чернышенко рассказал о планах увеличить туристический поток в Россию
Чернышенко рассказал о планах увеличить туристический поток в Россию
Въездной поток иностранных туристов в Россию в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в ближайшие пять лет составит 25 миллиона... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:31
2021-04-29T14:31
туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
япония
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Въездной поток иностранных туристов в Россию в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в ближайшие пять лет составит 25 миллиона человек, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта в четверг."Мы планируем, что Россию в ближайшие 5 лет посетят более 25 миллионов иностранцев. А количество путешествующих по стране россиян за 10 лет должно удвоиться", - сказал Чернышенко.Он рассказал, что в нацпроекте запланирован ряд мероприятий по привлечению иностранных туристов. Так, продолжил зампред правительства, Ростуризм провел исследование по выявлению перспективных стран для продвижения российского туризма."Был определен пул стран, туристический поток из которых имеет тенденцию планомерно расти. Для России сегодня это, в первую очередь, азиатские рынки - Китай, Япония, Корея, а также европейские страны: Германия, Франция, Испания, Великобритания. В приоритете также арабские страны и Индия. Российские туристские направления планируется активно продвигать именно в этих странах", - добавил вице-премьер."Уже разработаны программы адаптации российских туристских услуг под запросы туристов именно из этих стран – с учетом всех национальных, конфессиональных и иных различий", - заключил Чернышенко.
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россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), япония, испания

Чернышенко рассказал о планах увеличить туристический поток в Россию

14:31 29.04.2021
 
© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Газпром-медиа Холдинг
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Въездной поток иностранных туристов в Россию в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в ближайшие пять лет составит 25 миллиона человек, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта в четверг.
"Мы планируем, что Россию в ближайшие 5 лет посетят более 25 миллионов иностранцев. А количество путешествующих по стране россиян за 10 лет должно удвоиться", - сказал Чернышенко.
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Он рассказал, что в нацпроекте запланирован ряд мероприятий по привлечению иностранных туристов. Так, продолжил зампред правительства, Ростуризм провел исследование по выявлению перспективных стран для продвижения российского туризма.
"Был определен пул стран, туристический поток из которых имеет тенденцию планомерно расти. Для России сегодня это, в первую очередь, азиатские рынки - Китай, Япония, Корея, а также европейские страны: Германия, Франция, Испания, Великобритания. В приоритете также арабские страны и Индия. Российские туристские направления планируется активно продвигать именно в этих странах", - добавил вице-премьер.
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"Уже разработаны программы адаптации российских туристских услуг под запросы туристов именно из этих стран – с учетом всех национальных, конфессиональных и иных различий", - заключил Чернышенко.
 
ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ЯпонияИспания
 
 
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