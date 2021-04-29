https://ria.ru/20210429/turizm-1730490165.html

Чернышенко рассказал о планах увеличить туристический поток в Россию

Чернышенко рассказал о планах увеличить туристический поток в Россию

Въездной поток иностранных туристов в Россию в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в ближайшие пять лет составит 25 миллиона... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:31

2021-04-29T14:31

2021-04-29T14:31

туризм

россия

дмитрий чернышенко

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

япония

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:8:1401:796_1920x0_80_0_0_4dcec4a643b7f0be687182064d2b7885.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Въездной поток иностранных туристов в Россию в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в ближайшие пять лет составит 25 миллиона человек, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на презентации нацпроекта в четверг."Мы планируем, что Россию в ближайшие 5 лет посетят более 25 миллионов иностранцев. А количество путешествующих по стране россиян за 10 лет должно удвоиться", - сказал Чернышенко.Он рассказал, что в нацпроекте запланирован ряд мероприятий по привлечению иностранных туристов. Так, продолжил зампред правительства, Ростуризм провел исследование по выявлению перспективных стран для продвижения российского туризма."Был определен пул стран, туристический поток из которых имеет тенденцию планомерно расти. Для России сегодня это, в первую очередь, азиатские рынки - Китай, Япония, Корея, а также европейские страны: Германия, Франция, Испания, Великобритания. В приоритете также арабские страны и Индия. Российские туристские направления планируется активно продвигать именно в этих странах", - добавил вице-премьер."Уже разработаны программы адаптации российских туристских услуг под запросы туристов именно из этих стран – с учетом всех национальных, конфессиональных и иных различий", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20210428/prazdniki-1730009827.html

https://ria.ru/20210429/more-1730477835.html

россия

япония

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), япония, испания