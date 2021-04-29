https://ria.ru/20210429/stroitelstvo-1730544308.html

Попова оценила строительство инфекционной больницы в Ростовской области

Попова оценила строительство инфекционной больницы в Ростовской области

Строительство инфекционной больницы в Ростовской области ведется с учетом всех уроков пандемии коронавируса, сообщила журналистам главный государственный... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:41

2021-04-29T17:41

2021-04-29T17:41

ростовская область

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

василий голубев

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр – РИА Новости. Строительство инфекционной больницы в Ростовской области ведется с учетом всех уроков пандемии коронавируса, сообщила журналистам главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, посетившая в четверг возводимый объект.Вместе с губернатором области Василием Голубевым глава Роспотребнадзора России осмотрела боксы для пациентов, кабинеты врачей и медперсонала в нескольких корпусах, а также обсудила перспективы создания на территории центра детского отделения. К настоящему времени все больничные, инфраструктурные, административные строения уже построены, в двух последних корпусах завершаются отделочные работы."При создании инфекционного центра применено самое современное проектирование с заделом на перспективу. Это уникальное – строящееся и почти завершенное – здание инфекционной больницы, абсолютно новое, с соблюдением всех современных требований и с учетом всех уроков, что принесла нам пандемия", - сказала Попова. Она отметила, что в здании соблюдены все требования дезинфекции, в том числе требования по дезинфекции всех помещений и предметов, с которыми соприкасается больной.По ее мнению, в перспективе центр должен стать базой для научных исследований, учитывая возможности Ростовского государственного медицинского университета, и базой передового научного опыта для всего региона.Губернатор области отметил, что раз в неделю заслушивает доклады по ходу строительства и комплектации центра оборудованием. "До конца мая в основном будет завершен набор необходимого количества медицинских специалистов. Рассчитываем, что в июле центр уже будет принимать пациентов", - заявил Голубев.Строительство областной инфекционной больницы началось в июне 2020 года. Ее создание ведется в три этапа. Завершение первого планируется к 1 июля 2021 года, на втором-третьем - будут построены патологоанатомический корпус площадью 1 тысяча квадратных метров, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек. Полностью завершить создание инфекционного центра планируется до конца 2024 года.

https://ria.ru/20210408/blagoustroystvo-1727384437.html

https://ria.ru/20210329/novoshakhtinsk-1603333837.html

россия

ростовская область

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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, общество