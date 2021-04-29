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Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса
Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ запросила индийский штамм коронавируса. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T20:55
2021-04-29T20:55
2021-04-29T21:12
распространение коронавируса
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ запросила индийский штамм коронавируса."Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр "Вектор", работает в круглосуточном режиме, вот у них выходных нет", - заявила она в эфире канала "Россия 1".
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