https://ria.ru/20210429/shtamm-1730583278.html

Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ запросила индийский штамм коронавируса. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:55

2021-04-29T20:55

2021-04-29T21:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ запросила индийский штамм коронавируса."Конечно же, мы запросили индийский штамм, и я уверена, что в скором времени он у нас будет для того, чтобы мы полноценно изучили, этим занимается наш научный центр "Вектор", работает в круглосуточном режиме, вот у них выходных нет", - заявила она в эфире канала "Россия 1".

https://ria.ru/20210429/sputnikv-1730510931.html

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2021

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