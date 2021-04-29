https://ria.ru/20210429/puteshestviya-1730375519.html

Российские туристы рассказали, что им сложнее всего делать перед отдыхом

Российские туристы рассказали, что им сложнее всего делать перед отдыхом

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, что им не нравится в части организации поездки и что кажется самым сложным, OneTwoTrip. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:14

2021-04-29T10:14

2021-04-29T10:18

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, что им не нравится в части организации поездки и что кажется самым сложным, OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 2500 человек.Оказалось, что 28 процентам респондентов сложнее всего дается финансовая сторона. Среди них 14 процентам тяжело откладывать деньги на поездку, девяти – не всегда удается организовать недорогой отдых, а каждому двадцатому — уложиться в бюджет или даже просто тщательно просчитать свои возможности. Еще 18 процентов путешественников признались, что испытывают сложности с составлением маршрута и выбором мест для посещения. Для пяти процентов респондентов нелегко учесть интересы всех попутчиков, четыре – не всегда могут определиться с датой и временем отправления и возвращения, 3,3 процента считают самой сложной задачей сбор вещей и столько же — поиск попутчиков. По 2,6 процента опрошенных назвали непростыми моментами выбор гостиницы и стыковку рейсов. Некоторые перечисляли и другие задачи, которые даются им нелегко: например, оформление визы, подбор интересных экскурсий и даже поиск в своем графике времени для поездки. А вот 6,7 процента опрошенных уверяют, что для них ничего сложного в планировании путешествий нет. У остальных мнения сильно разделились.При этом большинству все же нравится самостоятельно организовывать отдых, а не перекладывать это на плечи партнеров и друзей. Например, 80 процентов опрошенных признались, что любят сами искать билеты на поезда и самолеты, а 89 процентов с удовольствием выбирают варианты жилья. Вопросы аренды авто решает 61 процент опрошенных, а экскурсии заказывают 79 процентов. Также, естественно, путешественники в большинстве своем любят самостоятельно выбирать рестораны и составлять маршруты для прогулок.

https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html

https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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