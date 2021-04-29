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Москвичам рекомендовали оставаться дома в праздничные дни
Москвичам рекомендовали оставаться дома в праздничные дни
Московский Роспотребнадзор рекомендовал в праздничные дни оставаться дома, ограничить посещение массовых мероприятий. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:34
2021-04-29T19:55
анна попова
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор рекомендовал в праздничные дни оставаться дома, ограничить посещение массовых мероприятий.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах."Управление Роспотребнадзора по городу Москве рекомендует гражданам встретить великие праздники дома, в кругу своих самых близких людей, на протяжении длительных выходных ограничить посещение массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, а священникам - носить маски.
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анна попова, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Москвичам рекомендовали оставаться дома в праздничные дни

19:34 29.04.2021 (обновлено: 19:55 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор рекомендовал в праздничные дни оставаться дома, ограничить посещение массовых мероприятий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве рекомендует гражданам встретить великие праздники дома, в кругу своих самых близких людей, на протяжении длительных выходных ограничить посещение массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, а священникам - носить маски.
Отдыхающие в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 16:41Распространение коронавируса
Глава Роспотребнадзора дала совет, как отметить майские праздники
 
Анна ПоповаДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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