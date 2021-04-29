https://ria.ru/20210429/prazdniki-1730569570.html

Москвичам рекомендовали оставаться дома в праздничные дни

Москвичам рекомендовали оставаться дома в праздничные дни

Московский Роспотребнадзор рекомендовал в праздничные дни оставаться дома, ограничить посещение массовых мероприятий. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:34

2021-04-29T19:34

2021-04-29T19:55

анна попова

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор рекомендовал в праздничные дни оставаться дома, ограничить посещение массовых мероприятий.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что работодателей не будут наказывать за неисполнение указа Путина о майских каникулах."Управление Роспотребнадзора по городу Москве рекомендует гражданам встретить великие праздники дома, в кругу своих самых близких людей, на протяжении длительных выходных ограничить посещение массовых мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал лицам старше 65 лет участвовать в богослужениях в Москве дистанционно или на открытом воздухе, а священникам - носить маски.

https://ria.ru/20210429/prazdniki-1730525398.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество