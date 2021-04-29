https://ria.ru/20210429/pogoda-1730500130.html
Россиянам пообещали всего два дня с хорошей погодой на майские праздники
Россиянам пообещали всего два дня с хорошей погодой на майские праздники
Жителей Центральной России на майские праздники ожидает похолодание и дожди, хорошая погода будет только 1 и 2 мая, сообщил РИА Новости центр погоды "Фобос". РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:11
2021-04-29T15:11
2021-04-29T16:23
россия
погода
центр "фобос"
майские праздники
общество
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Названы два дня, когда на майские праздники будет хорошая погода
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жителей Центральной России на майские праздники ожидает похолодание и дожди, хорошая погода будет только 1 и 2 мая, сообщил РИА Новости центр погоды "Фобос"."Первомайские праздники в метеорологическом отношении в целом вряд ли порадуют жителей Центральной России "шашлычной" погодой: на синоптических картах прогнозируется господство серии ненастных и относительно прохладных североатлантических циклонов", — сказал директор центра Евгений Тишковец.Тем не менее во второй половине дня 1 мая и почти весь день 2 мая погода будет солнечной и сухой: в субботу воздух прогреется до 14 градусов тепла, а в воскресенье — до 16. Это станет возможным благодаря антициклону. В канун Первомая ожидаются интенсивные дожди, а в пасхальную ночь в Москве будет холодно: от нуля до плюс двух, а по области — до четырех градусов мороза, добавил Тишковец.Третьего мая в зоне циклона, по его словам, "будет лить как из ведра", высока вероятность гроз. Синоптики прогнозируют, что выпадет до 22-27 миллиметров дождя — половина всей месячной нормы.
https://ria.ru/20210428/solntse-1730335897.html
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россия, погода, центр "фобос", майские праздники, общество