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Международный день основания ОЗХО
Международный день основания ОЗХО
Международный день основания Организации по запрещению химического оружия (День ОЗХО) отмечается ежегодно 29 апреля. Памятная дата была провозглашена в декабре... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T02:35
2021-04-29T02:35
организация по запрещению химического оружия
справки
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Международный день основания Организации по запрещению химического оружия (День ОЗХО) отмечается ежегодно 29 апреля. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Именно в этот день в 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Конвенция была принята в Париже (Франция) 13 января 1993 года. В ней содержится решимость "в интересах всего человечества полностью исключить возможность применения химического оружия". Государства-участники Конвенции учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). ОЗХО создана для выполнения мандата Конвенции, направленного на прекращение разработки, производства, накопления, передачи и применения химического оружия, на предотвращение его повторного появления, на обеспечение ликвидации существующих запасов такого оружия, что, в свою очередь, должно избавить мир от угрозы военных действий с применением боевых отравляющих веществ. Конечная цель ОЗХО заключается в том, чтобы построить свободный от химического оружия мир на все времена и внести свой вклад в поддержание международной безопасности и стабильности, всеобщее и полное разоружение и всемирное экономическое развитие.Все государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия автоматически становятся членами ОЗХО. В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. В 2015 году к Конвенции присоединились Мьянма и Ангола, в 2018 году – Государство Палестина. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан. В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара. В качестве руководящих органов ОЗХО учреждены: Конференция государств-участников (КГУ), Исполнительный совет (ИС) и Технический секретариат (ТС).Конференция государств-участников состоит из всех 193 государств-членов ОЗХО. Конференция собирается на очередные сессии ежегодно. Кроме того, раз в пять лет проводятся конференции по обзору действия КЗХО. Четвертая Обзорная конференция состоялась 21-30 ноября 2018 года.Исполнительный совет подотчетен КГУ и состоит из 41 члена, которые избираются сроком на два года по принципу ротации. Его возглавляет председатель, избираемый на один год. При формировании состава ИС особое внимание уделяется справедливому географическому распределению, значимости химической промышленности стран, а также политическим интересам и интересам в сфере безопасности. Места в ИС распределены между региональными группами: африканская и азиатская – по девять, восточноевропейская – пять, группа латиноамериканских стран и Карибского бассейна – семь, западноевропейские и другие государства – десять. Также имеется одно место, которое каждые два года поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп. ИС проводит регулярные сессии три раза в год.Технический секретариат (подотчетен ИС) возглавляет генеральный директор, назначаемый КГУ по представлению ИС сроком на четыре года с возможным продлением на один четырехлетний период. С 25 июля 2018 года гендиректором ТС является испанец Фернандо Ариас Гонсалес (срок окончания полномочий 24 июля 2022 года).Для содействия выполнению предмета и целей Конвенции в состав ТС входят инспекторы, научные, технические и административные сотрудники различной квалификации. ТС осуществляет проверочно-инспекционную деятельность в государствах-участниках для подтверждения выполнения положений КЗХО, оказывает содействие КГУ и ИС в реализации их функций и занимается другими задачами, порученными ему этими руководящими органами ОЗХО.Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия. На сегодняшний день США остаются единственным обладателем арсенала химического оружия и планируют завершить национальную программу химразоружения не ранее конца 2023 года.По данным ОЗХО на апрель 2021 года, в общей сложности уничтожено 72 304 метрические тонны или 98,5% мировых объявленных запасов химического оружия.11 октября 2013 года Организации по запрещению химического оружия присуждена Нобелевская премия мира. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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организация по запрещению химического оружия, справки

Международный день основания ОЗХО

02:35 29.04.2021
 
© РИА Новости / Соломон Лулишов  / Перейти в фотобанкДемонстрация технологии уничтожения химического оружия на военном объекте Шиханы
Демонстрация технологии уничтожения химического оружия на военном объекте Шиханы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Международный день основания Организации по запрещению химического оружия (День ОЗХО) отмечается ежегодно 29 апреля. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Именно в этот день в 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
Конвенция была принята в Париже (Франция) 13 января 1993 года. В ней содержится решимость "в интересах всего человечества полностью исключить возможность применения химического оружия".
Государства-участники Конвенции учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
ОЗХО создана для выполнения мандата Конвенции, направленного на прекращение разработки, производства, накопления, передачи и применения химического оружия, на предотвращение его повторного появления, на обеспечение ликвидации существующих запасов такого оружия, что, в свою очередь, должно избавить мир от угрозы военных действий с применением боевых отравляющих веществ.
Конечная цель ОЗХО заключается в том, чтобы построить свободный от химического оружия мир на все времена и внести свой вклад в поддержание международной безопасности и стабильности, всеобщее и полное разоружение и всемирное экономическое развитие.
Все государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия автоматически становятся членами ОЗХО.
В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. В 2015 году к Конвенции присоединились Мьянма и Ангола, в 2018 году – Государство Палестина. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.
В качестве руководящих органов ОЗХО учреждены: Конференция государств-участников (КГУ), Исполнительный совет (ИС) и Технический секретариат (ТС).
Конференция государств-участников состоит из всех 193 государств-членов ОЗХО. Конференция собирается на очередные сессии ежегодно. Кроме того, раз в пять лет проводятся конференции по обзору действия КЗХО. Четвертая Обзорная конференция состоялась 21-30 ноября 2018 года.
Исполнительный совет подотчетен КГУ и состоит из 41 члена, которые избираются сроком на два года по принципу ротации. Его возглавляет председатель, избираемый на один год. При формировании состава ИС особое внимание уделяется справедливому географическому распределению, значимости химической промышленности стран, а также политическим интересам и интересам в сфере безопасности. Места в ИС распределены между региональными группами: африканская и азиатская – по девять, восточноевропейская – пять, группа латиноамериканских стран и Карибского бассейна – семь, западноевропейские и другие государства – десять. Также имеется одно место, которое каждые два года поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп. ИС проводит регулярные сессии три раза в год.
Технический секретариат (подотчетен ИС) возглавляет генеральный директор, назначаемый КГУ по представлению ИС сроком на четыре года с возможным продлением на один четырехлетний период.
С 25 июля 2018 года гендиректором ТС является испанец Фернандо Ариас Гонсалес (срок окончания полномочий 24 июля 2022 года).
Для содействия выполнению предмета и целей Конвенции в состав ТС входят инспекторы, научные, технические и административные сотрудники различной квалификации. ТС осуществляет проверочно-инспекционную деятельность в государствах-участниках для подтверждения выполнения положений КЗХО, оказывает содействие КГУ и ИС в реализации их функций и занимается другими задачами, порученными ему этими руководящими органами ОЗХО.
Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия. На сегодняшний день США остаются единственным обладателем арсенала химического оружия и планируют завершить национальную программу химразоружения не ранее конца 2023 года.
По данным ОЗХО на апрель 2021 года, в общей сложности уничтожено 72 304 метрические тонны или 98,5% мировых объявленных запасов химического оружия.
11 октября 2013 года Организации по запрещению химического оружия присуждена Нобелевская премия мира.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Организация по запрещению химического оружияСправки
 
 
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