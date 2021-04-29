В Мексике рассказали о перспективах производства "Спутника V"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex, которая планирует разливать и упаковывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", оценила потенциальный объем своего производства в 90 миллионов доз вакцины в год.
"В стране начнется массовая упаковка вакцины "Спутник V", которой, по нашим оценкам, будет производиться около 90 миллионов доз в год", - говорится в сообщении на сайте лаборатории.
Сейчас компания ведет подготовительные работы и монтаж новой производственной линии на объектах Национального института вирусологии и Национального института гигиены Мексики. С вводом в эксплуатацию этой линии Birmex рассчитывает покрыть потребность внутреннего рынка в упаковке вакцин и выйти на международный рынок в роли их поставщика.
Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля.
Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".
По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 17 миллионов уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 6 миллионов человек.