https://ria.ru/20210429/meksika-1730423404.html

В Мексике рассказали о перспективах производства "Спутника V"

В Мексике рассказали о перспективах производства "Спутника V"

Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex, которая планирует разливать и упаковывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:21

2021-04-29T09:21

2021-04-29T09:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

мексика

в мире

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МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex, которая планирует разливать и упаковывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", оценила потенциальный объем своего производства в 90 миллионов доз вакцины в год."В стране начнется массовая упаковка вакцины "Спутник V", которой, по нашим оценкам, будет производиться около 90 миллионов доз в год", - говорится в сообщении на сайте лаборатории.Сейчас компания ведет подготовительные работы и монтаж новой производственной линии на объектах Национального института вирусологии и Национального института гигиены Мексики. С вводом в эксплуатацию этой линии Birmex рассчитывает покрыть потребность внутреннего рынка в упаковке вакцин и выйти на международный рынок в роли их поставщика.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля.Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 17 миллионов уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 6 миллионов человек.

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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