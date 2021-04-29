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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/meksika-1730423404.html
В Мексике рассказали о перспективах производства "Спутника V"
В Мексике рассказали о перспективах производства "Спутника V"
Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex, которая планирует разливать и упаковывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:21
2021-04-29T09:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
мексика
в мире
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МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex, которая планирует разливать и упаковывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", оценила потенциальный объем своего производства в 90 миллионов доз вакцины в год."В стране начнется массовая упаковка вакцины "Спутник V", которой, по нашим оценкам, будет производиться около 90 миллионов доз в год", - говорится в сообщении на сайте лаборатории.Сейчас компания ведет подготовительные работы и монтаж новой производственной линии на объектах Национального института вирусологии и Национального института гигиены Мексики. С вводом в эксплуатацию этой линии Birmex рассчитывает покрыть потребность внутреннего рынка в упаковке вакцин и выйти на международный рынок в роли их поставщика.Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля.Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 17 миллионов уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 6 миллионов человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , мексика, в мире

В Мексике рассказали о перспективах производства "Спутника V"

09:21 29.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 29 апр - РИА Новости. Мексиканская лаборатория биологических агентов и реактивов Birmex, которая планирует разливать и упаковывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", оценила потенциальный объем своего производства в 90 миллионов доз вакцины в год.
"В стране начнется массовая упаковка вакцины "Спутник V", которой, по нашим оценкам, будет производиться около 90 миллионов доз в год", - говорится в сообщении на сайте лаборатории.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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Сейчас компания ведет подготовительные работы и монтаж новой производственной линии на объектах Национального института вирусологии и Национального института гигиены Мексики. С вводом в эксплуатацию этой линии Birmex рассчитывает покрыть потребность внутреннего рынка в упаковке вакцин и выйти на международный рынок в роли их поставщика.
Российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике 2 февраля, а первая партия была поставлена спустя три недели - 22 февраля.
Программа иммунизации населения Мексики началась в конце декабря с персонала коронавирусных больниц. Для этих целей власти используют пять различных вакцин, которые закупают за границей или производят на месте, получая активный компонент из биолабораторий - Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".
По последней информации минздрава, в Мексику было поставлено свыше 22 миллионов доз вакцин против COVID-19, из них 17 миллионов уже распространили среди граждан. Полностью привиты более 6 миллионов человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaМексикаВ мире
 
 
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