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Брачный период начался у московских лягушек
Брачный период начался у московских лягушек
Брачный период начался у московских лягушек, которые обитают в Оленьем пруду и являются редкими, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:09
2021-04-29T13:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
дикие животные
мосприрода
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Брачный период начался у московских лягушек, которые обитают в Оленьем пруду и являются редкими, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты природно-исторического парка "Измайлово" Мосприроды отметили, что остромордые лягушки на Оленьем пруду готовятся обзавестись потомством. В Красную книгу Москвы занесено 2 вида лягушек: травяная и остромордая. Травяная под 3-й категорией редкости как уязвимый вид, а остромордая под 2-й – редкий или малочисленный вид. Тем более радует новость, что остромордые лягушки – а именно они обитают в Оленьем пруду – приступили к увеличению численности", - говорится в сообщении.Отмечается, что хотя ведут они преимущественно наземный образ жизни, но размножение происходит в лесных стоячих водоемах, где дно заполнено водорослями. Надев свой эффектный голубой брачный наряд, самцы заманивают подруг специальными звуковыми сигналами. Кричат они не очень громко: издаваемый звук напоминает бульканье воздушных пузырей, которые вырываются из пустой емкости, погруженной в воду, а иногда голоса подобны собачьему лаю вдалеке.
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дикие животные, мосприрода, москва

Брачный период начался у московских лягушек

13:09 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевИногда к волонтерам попадают такие, казалось бы, приспособившиеся к жизни животные, как жабы и лягушки, но по стечению обстоятельств без помощи людей выжить они не могут
Иногда к волонтерам попадают такие, казалось бы, приспособившиеся к жизни животные, как жабы и лягушки, но по стечению обстоятельств без помощи людей выжить они не могут - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Брачный период начался у московских лягушек, которые обитают в Оленьем пруду и являются редкими, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты природно-исторического парка "Измайлово" Мосприроды отметили, что остромордые лягушки на Оленьем пруду готовятся обзавестись потомством. В Красную книгу Москвы занесено 2 вида лягушек: травяная и остромордая. Травяная под 3-й категорией редкости как уязвимый вид, а остромордая под 2-й – редкий или малочисленный вид. Тем более радует новость, что остромордые лягушки – а именно они обитают в Оленьем пруду – приступили к увеличению численности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что хотя ведут они преимущественно наземный образ жизни, но размножение происходит в лесных стоячих водоемах, где дно заполнено водорослями. Надев свой эффектный голубой брачный наряд, самцы заманивают подруг специальными звуковыми сигналами. Кричат они не очень громко: издаваемый звук напоминает бульканье воздушных пузырей, которые вырываются из пустой емкости, погруженной в воду, а иногда голоса подобны собачьему лаю вдалеке.
"Икру самки откладывают в теплых местах на мелководье. Каждая способна отложить до 2500-3000 икринок. Примерно через неделю на свет появятся головастики, которые через 50–60 дней станут лягушатами", - дополняется в сообщении.
 
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