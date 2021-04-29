https://ria.ru/20210429/lyagushki-1730468395.html

Брачный период начался у московских лягушек

Брачный период начался у московских лягушек

Брачный период начался у московских лягушек, которые обитают в Оленьем пруду и являются редкими, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:09

2021-04-29T13:09

2021-04-29T13:09

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Брачный период начался у московских лягушек, которые обитают в Оленьем пруду и являются редкими, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты природно-исторического парка "Измайлово" Мосприроды отметили, что остромордые лягушки на Оленьем пруду готовятся обзавестись потомством. В Красную книгу Москвы занесено 2 вида лягушек: травяная и остромордая. Травяная под 3-й категорией редкости как уязвимый вид, а остромордая под 2-й – редкий или малочисленный вид. Тем более радует новость, что остромордые лягушки – а именно они обитают в Оленьем пруду – приступили к увеличению численности", - говорится в сообщении.Отмечается, что хотя ведут они преимущественно наземный образ жизни, но размножение происходит в лесных стоячих водоемах, где дно заполнено водорослями. Надев свой эффектный голубой брачный наряд, самцы заманивают подруг специальными звуковыми сигналами. Кричат они не очень громко: издаваемый звук напоминает бульканье воздушных пузырей, которые вырываются из пустой емкости, погруженной в воду, а иногда голоса подобны собачьему лаю вдалеке.

https://ria.ru/20210428/tritony-1730286506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, мосприрода, москва