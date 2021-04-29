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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210429/kurs-1730535095.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,76 копейки - до 90,1513 рубля, курс доллара - на 55,67 копейки, до 74,3823 рубля,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:35
2021-04-29T17:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,76 копейки - до 90,1513 рубля, курс доллара - на 55,67 копейки, до 74,3823 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,11 копейки, составив 81,4784 рубля.
https://ria.ru/20210429/dollar-1730499743.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек

13:35 29.04.2021 (обновлено: 17:10 29.04.2021)
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,76 копейки - до 90,1513 рубля, курс доллара - на 55,67 копейки, до 74,3823 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,11 копейки, составив 81,4784 рубля.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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