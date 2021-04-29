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В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя в розницу 1 и 9 мая
В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя в розницу 1 и 9 мая
Власти Кургана запретили розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая 2021 года, сообщила городская администрация. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:40
2021-04-29T12:40
2021-04-29T12:50
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Власти Кургана запретили розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая 2021 года, сообщила городская администрация.Запрет введен постановлениями администрации Кургана от 22 апреля 2021 года и от 29 апреля 2021 года, в соответствии с документом продажа спиртного не допускается в организациях розничной торговли, уточняется в сообщении. Также запрещен вынос алкогольной продукции в предприятиях общественного питания.Контроль за исполнением постановления возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана, управлению МВД по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба.
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курган
ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости.
Власти Кургана
запретили розничную продажу алкогольной продукции 1 и 9 мая 2021 года, сообщила городская администрация.
"Первого и девятого мая 2021 года с 08.00 (06.00 мск) до 23.00 (21.00 мск) на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Запрет введен постановлениями администрации Кургана от 22 апреля 2021 года и от 29 апреля 2021 года, в соответствии с документом продажа спиртного не допускается в организациях розничной торговли, уточняется в сообщении. Также запрещен вынос алкогольной продукции в предприятиях общественного питания.
Контроль за исполнением постановления возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана, управлению МВД по Кургану рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба.