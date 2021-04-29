https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730504930.html
В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 54 тысяч новых случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 54 026, скончались 948 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:25
2021-04-29T15:25
2021-04-29T15:25
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 54 026, скончались 948 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 50 тысяч случаев заражения COVID-19 и 707 летальных исходов.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32 миллионов зараженных, скончались более 574 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730119150.html
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