Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730526945.html
Парламент Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном
Парламент Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном
Парламент Киргизии готов принять незамедлительные меры на законодательном уровне для разрешения сложившейся ситуации на границе с Таджикистаном, заявили РИА... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:45
2021-04-29T16:45
ситуация на границе киргизии и таджикистана
талант мамытов
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578421995_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_3476c9fcda495ac6df8b5b64622e1c85.jpg
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Парламент Киргизии готов принять незамедлительные меры на законодательном уровне для разрешения сложившейся ситуации на границе с Таджикистаном, заявили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания республики.Как сообщается, в четверг парламент в закрытом режиме рассмотрел вопрос о госграницах и заслушал информацию представителей Госкомитета национальной безопасности, министерства внутренних дел и ряда других государственных органов."Депутаты Жогорку Кенеша (парламента - ред.) во главе с торага (спикером - ред.) Талантом Мамытовым выразили готовность принять незамедлительные меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области на законодательном уровне. В ходе заседания обсуждался также вопрос оказания помощи соотечественникам, проживающим в приграничной зоне", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, депутатами был внесен ряд предложений, направленных на урегулирование обстановки. "Ожидается, что завтра ряд депутатов направятся в Баткенскую область", - уточнили в пресс-службе.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210429/perestrelka-1730503919.html
https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730513503.html
баткенская область
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578421995_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_80d5d06880d369b0ab747695b7f0a89c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на границе киргизии и таджикистана, талант мамытов, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире

Парламент Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном

16:45 29.04.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЗдание правительства в Бишкеке
Здание правительства в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Парламент Киргизии готов принять незамедлительные меры на законодательном уровне для разрешения сложившейся ситуации на границе с Таджикистаном, заявили РИА Новости в пресс-службе законодательного собрания республики.
Как сообщается, в четверг парламент в закрытом режиме рассмотрел вопрос о госграницах и заслушал информацию представителей Госкомитета национальной безопасности, министерства внутренних дел и ряда других государственных органов.
Президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 15:21
Жапаров обратился к жителям Киргизии из-за перестрелки на границе
"Депутаты Жогорку Кенеша (парламента - ред.) во главе с торага (спикером - ред.) Талантом Мамытовым выразили готовность принять незамедлительные меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области на законодательном уровне. В ходе заседания обсуждался также вопрос оказания помощи соотечественникам, проживающим в приграничной зоне", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, депутатами был внесен ряд предложений, направленных на урегулирование обстановки. "Ожидается, что завтра ряд депутатов направятся в Баткенскую область", - уточнили в пресс-службе.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 16:05
В МВД Киргизии прокомментировали ситуацию на границе с Таджикистаном
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаТалант МамытовБаткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Лента новостейМолния