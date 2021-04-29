https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730532485.html

Глава немецкого региона призвала достроить "Северный поток — 2"

Глава немецкого региона призвала достроить "Северный поток — 2"

Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания поддерживают проект "Северный поток — 2" и выступают за его завершение, заявила премьер-министр... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:00

2021-04-29T17:00

2021-04-29T17:00

nord stream 2 ag

мануэла швезиг

северный поток — 2

мекленбург-передняя померания

газпром

германия

экономика

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ЛУБМИН (Германия), 29 апр - РИА Новости. Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания поддерживают проект "Северный поток — 2" и выступают за его завершение, заявила премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг."Правительство региона поддерживает проект "Северный поток — 2", он должен быть достроен до конца. Более тысячи километров уже готовы и остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект", - заявила Швезиг после совместного осмотра приемных терминалов "Северного потока — 2" в Лубмине с послом РФ Сергеем Нечаевым.Она добавила, что правительство также отвергает санкции США против "Северного потока — 2". "Независимо от того, как вы относитесь к газопроводу, России, этот проект согласован в соответствии с законодательством, а такие проекты необходимо доводить до конца", — заявила она.Швезиг также отметила, что "Северный поток — 2" укрепляет экономические связи региона с Россией, кроме того, трубопровод может внести вклад в климатическую политику Германии, если в будущем по нему будет транспортироваться водородное топливо, считающееся более экологичным, чем ископаемое топливо."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html

мекленбург-передняя померания

германия

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nord stream 2 ag, мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, газпром, германия, экономика