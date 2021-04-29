Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730532485.html
Глава немецкого региона призвала достроить "Северный поток — 2"
Глава немецкого региона призвала достроить "Северный поток — 2"
Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания поддерживают проект "Северный поток — 2" и выступают за его завершение, заявила премьер-министр... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:00
2021-04-29T17:00
nord stream 2 ag
мануэла швезиг
северный поток — 2
мекленбург-передняя померания
газпром
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603758959_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_9c7becaec293be95ccada14dc26ef30c.jpg
ЛУБМИН (Германия), 29 апр - РИА Новости. Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания поддерживают проект "Северный поток — 2" и выступают за его завершение, заявила премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг."Правительство региона поддерживает проект "Северный поток — 2", он должен быть достроен до конца. Более тысячи километров уже готовы и остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект", - заявила Швезиг после совместного осмотра приемных терминалов "Северного потока — 2" в Лубмине с послом РФ Сергеем Нечаевым.Она добавила, что правительство также отвергает санкции США против "Северного потока — 2". "Независимо от того, как вы относитесь к газопроводу, России, этот проект согласован в соответствии с законодательством, а такие проекты необходимо доводить до конца", — заявила она.Швезиг также отметила, что "Северный поток — 2" укрепляет экономические связи региона с Россией, кроме того, трубопровод может внести вклад в климатическую политику Германии, если в будущем по нему будет транспортироваться водородное топливо, считающееся более экологичным, чем ископаемое топливо."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html
мекленбург-передняя померания
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603758959_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6aad7330da235577eff2733c170ac81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nord stream 2 ag, мануэла швезиг, северный поток — 2, мекленбург-передняя померания, газпром, германия, экономика

Глава немецкого региона призвала достроить "Северный поток — 2"

17:00 29.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУБМИН (Германия), 29 апр - РИА Новости. Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания поддерживают проект "Северный поток — 2" и выступают за его завершение, заявила премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг.
"Правительство региона поддерживает проект "Северный поток — 2", он должен быть достроен до конца. Более тысячи километров уже готовы и остается всего несколько, поэтому мы поддерживаем проект", - заявила Швезиг после совместного осмотра приемных терминалов "Северного потока — 2" в Лубмине с послом РФ Сергеем Нечаевым.
Она добавила, что правительство также отвергает санкции США против "Северного потока — 2". "Независимо от того, как вы относитесь к газопроводу, России, этот проект согласован в соответствии с законодательством, а такие проекты необходимо доводить до конца", — заявила она.
Швезиг также отметила, что "Северный поток — 2" укрепляет экономические связи региона с Россией, кроме того, трубопровод может внести вклад в климатическую политику Германии, если в будущем по нему будет транспортироваться водородное топливо, считающееся более экологичным, чем ископаемое топливо.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 14:08
Путин осудил недобросовестную конкуренцию вокруг "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
Nord Stream 2 AGМануэла ШвезигСеверный поток — 2Мекленбург-Передняя ПомеранияГазпромГерманияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
01:09Эксперт рассказал о большом потенциале российской космической станции
Лента новостейМолния