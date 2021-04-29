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Стартует программа лояльности ВТБ для среднего и малого бизнеса
Стартует программа лояльности ВТБ для среднего и малого бизнеса
С пятницы, 30 апреля, ВТБ запускает комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса "Бизнес-лига ВТБ", которая основана на сервисных... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:08
2021-04-29T14:08
2021-04-29T14:08
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втб
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МОСКВА, 29 апр – РИА новости. С пятницы, 30 апреля, ВТБ запускает комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса "Бизнес-лига ВТБ", которая основана на сервисных бонусах для участников и включает три премиальных уровня, сообщает пресс-служба банка. На старте проекта всем участникам "Бизнес-лиги ВТБ" доступна выделенная линия колл-центра, по которой предприниматели круглосуточно без выходных могут оперативно получить консультации и решить вопросы обслуживания с помощью специалистов банка. Кроме этого, для них предусмотрено приоритетное обслуживание в отделениях ВТБ. В числе привилегий – виртуальная бизнес-карта на специальных условиях, а также спецпредложения и скидки на продукты для бизнеса от банка и партнеров. Например, участники программы смогут существенно экономить на использовании мобильной бухгалтерии "Цифра" − сервисе полного бухгалтерского и налогового учёта, который включает в себя оплату налогов из приложения и юридические консультации для индивидуальных предпринимателей."Бизнес-лига ВТБ" также предполагает специальные бонусы для владельцев и менеджеров компаний-участников программы. Они будут бесплатно посещать закрытые образовательные мероприятия, получать приглашения на культурные события и другие привилегии.Программа лояльности имеет три премиальных уровня участия, первый – "Профи", средний − "Мастер" и высший – "Легенда". Порядок и объем вознаграждения участников определяются активностью взаимодействия с банком, а набор сервисных привилегий увеличивается с каждым уровнем.
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россия, втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 29 апр – РИА новости
. С пятницы, 30 апреля, ВТБ
запускает комплексную программу лояльности для клиентов среднего и малого бизнеса "Бизнес-лига ВТБ", которая основана на сервисных бонусах для участников и включает три премиальных уровня, сообщает пресс-служба банка.
На старте проекта всем участникам "Бизнес-лиги ВТБ" доступна выделенная линия колл-центра, по которой предприниматели круглосуточно без выходных могут оперативно получить консультации и решить вопросы обслуживания с помощью специалистов банка. Кроме этого, для них предусмотрено приоритетное обслуживание в отделениях ВТБ. В числе привилегий – виртуальная бизнес-карта на специальных условиях, а также спецпредложения и скидки на продукты для бизнеса от банка и партнеров. Например, участники программы смогут существенно экономить на использовании мобильной бухгалтерии "Цифра" − сервисе полного бухгалтерского и налогового учёта, который включает в себя оплату налогов из приложения и юридические консультации для индивидуальных предпринимателей.
"Бизнес-лига ВТБ" также предполагает специальные бонусы для владельцев и менеджеров компаний-участников программы. Они будут бесплатно посещать закрытые образовательные мероприятия, получать приглашения на культурные события и другие привилегии.
Программа лояльности имеет три премиальных уровня участия, первый – "Профи", средний − "Мастер" и высший – "Легенда". Порядок и объем вознаграждения участников определяются активностью взаимодействия с банком, а набор сервисных привилегий увеличивается с каждым уровнем.
"В рамках программы лояльности мы хотим подчеркнуть важность клиентов для нас и обеспечить им особый комфорт. Совершая привычные операции, увеличивая обороты, используя новые продукты ВТБ, участники получают премиальный сервис, ранее недоступный компаниям этого сегмента. Мы планируем постоянно развивать программу и наполнять ее новыми привилегиями, рассчитываем, что она будет позитивно воспринята клиентами", − сказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.