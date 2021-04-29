https://ria.ru/20210429/antibiotiki-1730591462.html

Мурашко рассказал, как можно ограничить применение антибиотиков

Мурашко рассказал, как можно ограничить применение антибиотиков

Широкое применение и нецелевой прием антибиотиков во время пандемии коронавируса привели к росту числа микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T22:47

2021-04-29T22:47

2021-04-29T23:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Широкое применение и нецелевой прием антибиотиков во время пандемии коронавируса привели к росту числа микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам, ограничить прием антибиотиков может позволить доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По словам министра, "2020 и 2021 годы во всем мире стали годами "проверки на прочность" мер, применяемых в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам".Он отметил, что сегодня мировое сообщество объединяет усилия, направленные на противодействие распространению антимикробной резистентности.По словам Мурашко, пандемия COVID-19 ускорила разработку средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний, и одним из таких средств стала вакцина от COVID-19."Полагаю, что в дальнейшем именно вакцины могут стать и одним из основных средств против антимикробной резистентности. Доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных заболеваний эпидемического характера позволят ограничить необходимость применения антибиотиков, противовирусных и ряда других лекарственных препаратов", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20201205/antibiotiki-1587823364.html

https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730299832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество