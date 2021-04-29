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https://ria.ru/20210429/antibiotiki-1730591462.html
Мурашко рассказал, как можно ограничить применение антибиотиков
Мурашко рассказал, как можно ограничить применение антибиотиков
Широкое применение и нецелевой прием антибиотиков во время пандемии коронавируса привели к росту числа микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T22:47
2021-04-29T23:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Широкое применение и нецелевой прием антибиотиков во время пандемии коронавируса привели к росту числа микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам, ограничить прием антибиотиков может позволить доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По словам министра, "2020 и 2021 годы во всем мире стали годами "проверки на прочность" мер, применяемых в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам".Он отметил, что сегодня мировое сообщество объединяет усилия, направленные на противодействие распространению антимикробной резистентности.По словам Мурашко, пандемия COVID-19 ускорила разработку средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний, и одним из таких средств стала вакцина от COVID-19."Полагаю, что в дальнейшем именно вакцины могут стать и одним из основных средств против антимикробной резистентности. Доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных заболеваний эпидемического характера позволят ограничить необходимость применения антибиотиков, противовирусных и ряда других лекарственных препаратов", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20201205/antibiotiki-1587823364.html
https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730299832.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал, как можно ограничить применение антибиотиков

22:47 29.04.2021 (обновлено: 23:08 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Широкое применение и нецелевой прием антибиотиков во время пандемии коронавируса привели к росту числа микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам, ограничить прием антибиотиков может позволить доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По словам министра, "2020 и 2021 годы во всем мире стали годами "проверки на прочность" мер, применяемых в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам".

"Широкое применение, а подчас и нецелевой прием антибиотиков и противовирусных препаратов во время пандемии оказал свое влияние на ситуацию. Всем нам теперь придется говорить и об устойчивости к противомикробным препаратам и, возможно, к противовирусным в связи с ускользанием штаммов от некоторых препаратов", - сказал Мурашко в ходе Интерактивного диалога высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам.

Он отметил, что сегодня мировое сообщество объединяет усилия, направленные на противодействие распространению антимикробной резистентности.
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По словам Мурашко, пандемия COVID-19 ускорила разработку средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний, и одним из таких средств стала вакцина от COVID-19.
"Полагаю, что в дальнейшем именно вакцины могут стать и одним из основных средств против антимикробной резистентности. Доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных заболеваний эпидемического характера позволят ограничить необходимость применения антибиотиков, противовирусных и ряда других лекарственных препаратов", - подчеркнул министр.
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