https://ria.ru/20210428/zhile-1730279178.html

До конца года 940 оренбуржцев переселятся из аварийного жилья в новострой

До конца года 940 оренбуржцев переселятся из аварийного жилья в новострой

Около тысячи оренбуржцев в этом году переедут в новые квартиры из аварийного фонда, за ближайшие два года планируется расселить почти 81 тысячу квадратных... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:35

2021-04-28T11:35

2021-04-28T13:28

оренбургская область

жилье

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Около тысячи оренбуржцев в этом году переедут в новые квартиры из аварийного фонда, за ближайшие два года планируется расселить почти 81 тысячу квадратных метров аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."За последние два года новое жилье получили 913 оренбуржцев. Сегодня перед областным правительством стоит задача за ближайшие два года расселить 80,9 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 940 жителей области переедут в новые квартиры уже в текущем году", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, особенно актуальна задача расселения ветхого и аварийного жилья стоит для Орска и Гая - на долю двух городов приходится 64 процента аварийного жилья, запланированного к расселению.За первый квартал этого года в Оренбуржье в новое жилье въехали 202 человека."Мы стараемся подключать все доступные ресурсы к решению вопроса с переселением. Только в Орске в ближайшие годы должны переехать в новое жилье люди из ста аварийных домов. В Гае нужно находить способы стимулировать строительство жилья для "переселенцев", возможно - брать на себя дополнительные обязательства в таких проектах. Сегодня я встречался с людьми, многие из которых ждут переселения из аварийного жилья с 2015 года и раньше. Важно, чтобы в муниципалитетах, получив средства на расселение, действовали быстро и эффективно", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.В перспективе в Оренбуржье планируется до 1 сентября 2025 года расселить 250 многоквартирных домов жилой площадью 98,5 тысячи квадратных метров, где проживают 5332 человек.

https://ria.ru/20210426/dorogi-1729960002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, денис паслер