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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730299832.html
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса
В Кремле считают, что темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас соответствуют ее востребованности населением, но в будущем будут расти, заявил... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:09
2021-04-28T13:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас соответствуют ее востребованности населением, но в будущем будут расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами, и, конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся. Кроме того, конечно, еще нельзя и не учитывать уровень естественной иммунизации, то есть это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел", - сказал Песков журналистам.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 12 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцины, 7,7 миллиона – двумя компонентами.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, дмитрий песков, общество

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса

13:09 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас соответствуют ее востребованности населением, но в будущем будут расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами, и, конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся. Кроме того, конечно, еще нельзя и не учитывать уровень естественной иммунизации, то есть это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел", - сказал Песков журналистам.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 12 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцины, 7,7 миллиона – двумя компонентами.
 
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