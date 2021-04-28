https://ria.ru/20210428/vaktsinatsiya-1730299832.html

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса

В Кремле считают, что темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас соответствуют ее востребованности населением, но в будущем будут расти, заявил... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:09

2021-04-28T13:09

2021-04-28T13:09

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас соответствуют ее востребованности населением, но в будущем будут расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами, и, конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся. Кроме того, конечно, еще нельзя и не учитывать уровень естественной иммунизации, то есть это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел", - сказал Песков журналистам.Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 12 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцины, 7,7 миллиона – двумя компонентами.

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, дмитрий песков, общество