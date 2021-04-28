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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/vaktsina-1730356007.html
ЮАР планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"
ЮАР планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"
ЮАР планирует заключить соглашение по приобретению российской вакцины "Спутник V" и препарата китайской Sinopharm в рамках борьбы с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:13
2021-04-28T17:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЮАР планирует заключить соглашение по приобретению российской вакцины "Спутник V" и препарата китайской Sinopharm в рамках борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе в ходе заседания парламента."Правительство намерено заказать ... вакцины "Спутник V" и Sinopharm ... Мы делаем это сейчас, поскольку ожидаем, что регулирующий орган в вопросе лекарственных средств Южно-Африканской Республики (SAHPRA) одобрит использование этих вакцин", - сказал Мкхизе. Заседание транслировалось в Twitter.Сообщается, что ЮАР также возобновила вакцинацию препаратом Johnson &amp; Johnson. Ранее правительство решило приостановить использование вакцины J&amp;J на фоне сообщений об образовании редких видов тромбов у нескольких американцев, получивших эту вакцину, а также в связи с решением компании приостановить применение вакцины в Европе.В начале апреля SAHPRA зарегистрировало вакцину от коронавируса производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson &amp; Johnson. Сообщалось, что власти ЮАР договорились о получении 31 миллиона доз препарата разработки компании Johnson &amp; Johnson. Более 269 тысяч медработников в ЮАР были привиты этой вакциной, вакцинация широких слоев населения должна была стартовать 17 мая.Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 576 320 зараженных коронавирусом, 54 186 человек умерли.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, johnson & johnson, европа, юар, twitter, в мире

ЮАР планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"

17:13 28.04.2021 (обновлено: 17:17 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЮАР планирует заключить соглашение по приобретению российской вакцины "Спутник V" и препарата китайской Sinopharm в рамках борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе в ходе заседания парламента.
"Правительство намерено заказать ... вакцины "Спутник V" и Sinopharm ... Мы делаем это сейчас, поскольку ожидаем, что регулирующий орган в вопросе лекарственных средств Южно-Африканской Республики (SAHPRA) одобрит использование этих вакцин", - сказал Мкхизе. Заседание транслировалось в Twitter.
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Сообщается, что ЮАР также возобновила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Ранее правительство решило приостановить использование вакцины J&J на фоне сообщений об образовании редких видов тромбов у нескольких американцев, получивших эту вакцину, а также в связи с решением компании приостановить применение вакцины в Европе.
В начале апреля SAHPRA зарегистрировало вакцину от коронавируса производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson. Сообщалось, что власти ЮАР договорились о получении 31 миллиона доз препарата разработки компании Johnson & Johnson. Более 269 тысяч медработников в ЮАР были привиты этой вакциной, вакцинация широких слоев населения должна была стартовать 17 мая.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 576 320 зараженных коронавирусом, 54 186 человек умерли.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Johnson & JohnsonЕвропаЮАРTwitterВ мире
 
 
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