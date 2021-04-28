ЮАР планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"
17:13 28.04.2021 (обновлено: 17:17 28.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЮАР планирует заключить соглашение по приобретению российской вакцины "Спутник V" и препарата китайской Sinopharm в рамках борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе в ходе заседания парламента.
"Правительство намерено заказать ... вакцины "Спутник V" и Sinopharm ... Мы делаем это сейчас, поскольку ожидаем, что регулирующий орган в вопросе лекарственных средств Южно-Африканской Республики (SAHPRA) одобрит использование этих вакцин", - сказал Мкхизе. Заседание транслировалось в Twitter.
Сообщается, что ЮАР также возобновила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Ранее правительство решило приостановить использование вакцины J&J на фоне сообщений об образовании редких видов тромбов у нескольких американцев, получивших эту вакцину, а также в связи с решением компании приостановить применение вакцины в Европе.
В начале апреля SAHPRA зарегистрировало вакцину от коронавируса производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson. Сообщалось, что власти ЮАР договорились о получении 31 миллиона доз препарата разработки компании Johnson & Johnson. Более 269 тысяч медработников в ЮАР были привиты этой вакциной, вакцинация широких слоев населения должна была стартовать 17 мая.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 576 320 зараженных коронавирусом, 54 186 человек умерли.