https://ria.ru/20210428/vaktsina-1730356007.html

ЮАР планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"

ЮАР планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"

ЮАР планирует заключить соглашение по приобретению российской вакцины "Спутник V" и препарата китайской Sinopharm в рамках борьбы с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:13

2021-04-28T17:13

2021-04-28T17:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

johnson & johnson

европа

юар

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603652775_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6c4829f3d35bfe8d58b0ea55399a34f3.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ЮАР планирует заключить соглашение по приобретению российской вакцины "Спутник V" и препарата китайской Sinopharm в рамках борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе в ходе заседания парламента."Правительство намерено заказать ... вакцины "Спутник V" и Sinopharm ... Мы делаем это сейчас, поскольку ожидаем, что регулирующий орган в вопросе лекарственных средств Южно-Африканской Республики (SAHPRA) одобрит использование этих вакцин", - сказал Мкхизе. Заседание транслировалось в Twitter.Сообщается, что ЮАР также возобновила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Ранее правительство решило приостановить использование вакцины J&J на фоне сообщений об образовании редких видов тромбов у нескольких американцев, получивших эту вакцину, а также в связи с решением компании приостановить применение вакцины в Европе.В начале апреля SAHPRA зарегистрировало вакцину от коронавируса производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson. Сообщалось, что власти ЮАР договорились о получении 31 миллиона доз препарата разработки компании Johnson & Johnson. Более 269 тысяч медработников в ЮАР были привиты этой вакциной, вакцинация широких слоев населения должна была стартовать 17 мая.Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 576 320 зараженных коронавирусом, 54 186 человек умерли.

https://ria.ru/20210428/iran-1730314743.html

европа

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, johnson & johnson, европа, юар, twitter, в мире