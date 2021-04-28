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В Кремле прокомментировали идею укрупнения регионов
В Кремле прокомментировали идею укрупнения регионов
Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только при соответствующей инициативе со стороны... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:03
2021-04-28T16:38
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только при соответствующей инициативе со стороны жителей конкретных субъектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить.Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Он пояснил, что вице-премьер лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов."Нет, не исключают. Но это может идти только снизу (по инициативе жителей конкретных регионов), то есть это не может навязываться", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не исключают ли в Кремле такое объединение регионов при согласии жителей."Существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая точка зрения, которую озвучил Хуснуллин. Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором", — подчеркнул представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, политика

В Кремле прокомментировали идею укрупнения регионов

13:03 28.04.2021 (обновлено: 16:38 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только при соответствующей инициативе со стороны жителей конкретных субъектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить.
Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Он пояснил, что вице-премьер лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов.
"Нет, не исключают. Но это может идти только снизу (по инициативе жителей конкретных регионов), то есть это не может навязываться", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не исключают ли в Кремле такое объединение регионов при согласии жителей.
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"Существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая точка зрения, которую озвучил Хуснуллин. Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором", — подчеркнул представитель Кремля.
 
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