https://ria.ru/20210428/ukrupnenie-1730298304.html

В Кремле прокомментировали идею укрупнения регионов

В Кремле прокомментировали идею укрупнения регионов

Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только при соответствующей инициативе со стороны... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:03

2021-04-28T13:03

2021-04-28T16:38

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Укрупнение регионов в России возможно, в некоторых случаях это даже будет экономически целесообразно, но только при соответствующей инициативе со стороны жителей конкретных субъектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить.Представитель Хуснуллина уточнил РИА Новости, что вопрос объединения регионов на площадке правительства не обсуждается и не рассматривается. Он пояснил, что вице-премьер лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов."Нет, не исключают. Но это может идти только снизу (по инициативе жителей конкретных регионов), то есть это не может навязываться", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, не исключают ли в Кремле такое объединение регионов при согласии жителей."Существуют разные экспертные точки зрения, в том числе и такая точка зрения, которую озвучил Хуснуллин. Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором", — подчеркнул представитель Кремля.

https://realty.ria.ru/20191127/1561660262.html

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россия, дмитрий песков, политика