https://ria.ru/20210428/turtsiya-1730282808.html

Власти Турции рассказали, где смогут побывать туристы в период локдауна

Власти Турции рассказали, где смогут побывать туристы в период локдауна

Турецкие власти обещают не чинить препятствий иностранным гостям в экскурсионных поездках и посещении музеев во время локдауна, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:07

2021-04-28T13:07

2021-04-28T13:07

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Турецкие власти обещают не чинить препятствий иностранным гостям в экскурсионных поездках и посещении музеев во время локдауна, сообщает АТОР.Министр туризма Мехмет Эрсой рассказал, что именно ждет отдыхающих в период с 29 апреля по 17 мая. "Ограничения, которые будут действовать, не коснутся гостей. Для них будут открыты музеи и исторические места", — заявил он.Эту информацию со ссылкой на Ассоциацию туристических агентств Турции (TURSAB) подтвердили и представители принимающих компаний. "Ограничений на передвижение зарубежных путешественников по территории Турции нет. Экскурсии будут продолжаться, включая посещение музеев и археологических раскопок", — пояснили представители турбизнеса.По словам Эрсоя, отели, в которых в период локдауна будут проживать иностранцы, выполняют все эпидемиологические протоколы и имеют сертификат безопасного туризма. Эти гостиницы не реже четырех раз в месяц проходят аудит на предмет соблюдения санитарных требований, причем без предварительного уведомления владельцев.

https://ria.ru/20210427/tambov-1729645524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция