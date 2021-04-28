https://ria.ru/20210428/svetlichnaya-1730290764.html
Врачи рассказали о состоянии актрисы Светличной
Врачи рассказали о состоянии актрисы Светличной
Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии, состояние средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:25
2021-04-28T12:25
2021-04-28T12:49
культура
светлана светличная
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии, состояние средней тяжести, сообщили РИА Новости в больнице.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие – о подозрении на инсульт. Позже ее сын Алексей Ивашов сообщил РИА Новости, что Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается."Состояние средней тяжести, находится в отделении неврологии", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210427/aktrisa-1730150083.html
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светлана светличная, здоровье - общество, общество