https://ria.ru/20210428/svetlichnaya-1730290764.html

Врачи рассказали о состоянии актрисы Светличной

Врачи рассказали о состоянии актрисы Светличной

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии, состояние средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:25

2021-04-28T12:25

2021-04-28T12:49

культура

светлана светличная

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная находится в московской больнице имени Юдина в отделении неврологии, состояние средней тяжести, сообщили РИА Новости в больнице.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие – о подозрении на инсульт. Позже ее сын Алексей Ивашов сообщил РИА Новости, что Светличная была госпитализирована, но во вторник уже выписывается."Состояние средней тяжести, находится в отделении неврологии", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210427/aktrisa-1730150083.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана светличная, здоровье - общество, общество