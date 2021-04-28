Бочкарев: важные объекты Москвы будут строить и в майские праздники
© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Работы на стратегически важных стройках Москвы не будут приостанавливать во время майских праздников с 1 по 10 мая, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"В период предстоящих длинных выходных в Москве не будет останавливаться реализация стратегически важных проектов. К ним, например, относится строительство метро – фактически это работы непрерывного цикла. В частности, в майские праздники на объектах метрополитена будут трудиться порядка 17 тысяч специалистов и рабочих", – отметил он.
Заммэра добавил, что также не будут приостанавливать работы и по другим важным градостроительным проектам, включая объекты здравоохранения.
"Частные девелоперы могут самостоятельно определить график работы на своих объектах, никаких дополнительных ограничений с нашей стороны вводить не планируется", – сказал Бочкарев, добавив, что на всех стройплощадках продолжают контролировать соблюдение мер против распространения COVID-19.
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