https://ria.ru/20210428/stroyka-1730321692.html

Бочкарев: важные объекты Москвы будут строить и в майские праздники

Бочкарев: важные объекты Москвы будут строить и в майские праздники

Работы на стратегически важных стройках Москвы не будут приостанавливать во время майских праздников с 1 по 10 мая, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:53

2021-04-28T14:53

2021-04-28T14:53

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_f61937af36ce860044840bba1c435c80.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Работы на стратегически важных стройках Москвы не будут приостанавливать во время майских праздников с 1 по 10 мая, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.Заммэра добавил, что также не будут приостанавливать работы и по другим важным градостроительным проектам, включая объекты здравоохранения.

https://ria.ru/20210422/stantsii-1729452438.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва