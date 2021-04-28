https://ria.ru/20210428/sotsseti-1730320505.html
Соцсети влияют на людей сильнее, чем СМИ, считает Медведев
Соцсети влияют на людей сильнее, чем СМИ, считает Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что социальные сети влияют на людей сильнее, чем средства массовой информации. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:46
2021-04-28T14:46
2021-04-28T15:39
россия
дмитрий медведев
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730169537_0:0:3606:2028_1920x0_80_0_0_ae5cbded449ea9b3c6a23bb2be07051c.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что социальные сети влияют на людей сильнее, чем средства массовой информации.По его словам, через соцсети люди приглашали волонтеров, просили о помощи и поддержке. Очень многие задачи были бы нерешаемыми в период пандемии, если бы не соцсети, за это их можно поблагодарить, отметил Медведев.Есть также и проблемы, считает он, в частности, политического порядка, поскольку многие соцсети находятся в собственности крупных компаний, которые ведут свою политику. Но самое главное, что они действуют по своим правилам, которые не всегда справедливы, отметил Медведев."Средства массовой информации, такие, традиционные, они действуют на основе закона. Это касается и государственных СМИ, и частных СМИ, но они находятся в законодательном поле... А IT-гиганты, которым принадлежат социальные сети, мессенджеры, например, они действуют в своем правовом поле, и это, наверное, не всегда справедливо... С точки зрения бизнеса это логично, но всем понятно, что влияние социальных сетей зачастую гораздо выше, чем влияние традиционных СМИ", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20210427/lavrov-1730202203.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730169537_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_60b3f87cedeb6ec9d93ad7ca7e9a3687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, технологии, общество
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
считает, что социальные сети влияют на людей сильнее, чем средства массовой информации.
"Социальные сети влияют на людей по-разному, знаете, на кого-то влияют положительно, на кого-то может даже не вполне положительно. Но то, что они сыграли огромную роль вот в период противодействия пандемии и продолжают играть - вне всякого сомнения", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
По его словам, через соцсети люди приглашали волонтеров, просили о помощи и поддержке. Очень многие задачи были бы нерешаемыми в период пандемии, если бы не соцсети, за это их можно поблагодарить, отметил Медведев.
Есть также и проблемы, считает он, в частности, политического порядка, поскольку многие соцсети находятся в собственности крупных компаний, которые ведут свою политику. Но самое главное, что они действуют по своим правилам, которые не всегда справедливы, отметил Медведев.
"Средства массовой информации, такие, традиционные, они действуют на основе закона. Это касается и государственных СМИ, и частных СМИ, но они находятся в законодательном поле... А IT-гиганты, которым принадлежат социальные сети, мессенджеры, например, они действуют в своем правовом поле, и это, наверное, не всегда справедливо... С точки зрения бизнеса это логично, но всем понятно, что влияние социальных сетей зачастую гораздо выше, чем влияние традиционных СМИ", - отметил Медведев.