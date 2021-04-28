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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210428/sotspodderzhka-1730318577.html
Тюменские власти разработали новые меры соцподдержки многодетных семей
Тюменские власти разработали новые меры соцподдержки многодетных семей
Власти Тюменской области разработали и направили в областную думу законопроект, предусматривающий возможность направления социальных выплат, которые получают... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:38
2021-04-28T14:38
тюменская область
андрей киселев
александр моор
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области разработали и направили в областную думу законопроект, предусматривающий возможность направления социальных выплат, которые получают многодетные семьи взамен земельного участка под строительство индивидуального жилья, на приобретение жилья на вторичном рынке, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области В пресс-службе отметили, что законопроект разработан по поручению губернатора области Александра Моора. Глава региона отметил, что закон, который предлагается принять, существенно расширит возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий. "Важно, что выплату можно будет направить не только на приобретение жилья, но также и на погашение ипотечных кредитов", - сказал Моор.
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андрей киселев, александр моор, тюменская область, общество

Тюменские власти разработали новые меры соцподдержки многодетных семей

14:38 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области разработали и направили в областную думу законопроект, предусматривающий возможность направления социальных выплат, которые получают многодетные семьи взамен земельного участка под строительство индивидуального жилья, на приобретение жилья на вторичном рынке, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области
"Кроме того, в соответствии с законопроектом, многодетные семьи смогут израсходовать данную социальную выплату на погашение ипотечных кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке или процентов по ним", – сказал на онлайн-заседании президиума правительства заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев.
В пресс-службе отметили, что законопроект разработан по поручению губернатора области Александра Моора.
Глава региона отметил, что закон, который предлагается принять, существенно расширит возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий. "Важно, что выплату можно будет направить не только на приобретение жилья, но также и на погашение ипотечных кредитов", - сказал Моор.
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