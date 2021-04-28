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Тюменские власти разработали новые меры соцподдержки многодетных семей
Тюменские власти разработали новые меры соцподдержки многодетных семей
Власти Тюменской области разработали и направили в областную думу законопроект, предусматривающий возможность направления социальных выплат, которые получают... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:38
2021-04-28T14:38
2021-04-28T14:38
тюменская область
андрей киселев
александр моор
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области разработали и направили в областную думу законопроект, предусматривающий возможность направления социальных выплат, которые получают многодетные семьи взамен земельного участка под строительство индивидуального жилья, на приобретение жилья на вторичном рынке, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области В пресс-службе отметили, что законопроект разработан по поручению губернатора области Александра Моора. Глава региона отметил, что закон, который предлагается принять, существенно расширит возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий. "Важно, что выплату можно будет направить не только на приобретение жилья, но также и на погашение ипотечных кредитов", - сказал Моор.
https://ria.ru/20210427/zhile-1730095864.html
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андрей киселев, александр моор, тюменская область, общество