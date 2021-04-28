https://ria.ru/20210428/shtraf-1730381890.html

На Кубани хотят в десять раз увеличить штрафы за контрафактный алкоголь

На Кубани хотят в десять раз увеличить штрафы за контрафактный алкоголь

Депутаты Краснодарского края предложили ужесточить наказание за торговлю контрафактным алкоголем, увеличив штрафы примерно в 10 раз, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:09

2021-04-28T19:09

2021-04-28T19:09

краснодарский край

россия

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596464542_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_1d08dc87cee11b3e42815dde67e0cf4e.jpg

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края предложили ужесточить наказание за торговлю контрафактным алкоголем, увеличив штрафы примерно в 10 раз, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края."Предлагаемыми изменения предусмотрено увеличение санкций за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки. Ее отсутствие зачастую свидетельствует о том, что это контрафакт, подделка", - говорится в сообщении.По словам председателя регионального парламента Юрия Бурлачко, с подобным сталкиваются правоохранители во всех субъектах РФ, но для Краснодарского края эта проблема более актуальна."В летний период у нас отдыхает пол-России. На этом огромном потребительском рынке легко спрятать и быстро реализовать "левую" партию спиртного или табачных изделий. Такие действия наносят большой ущерб производителям, добросовестным налогоплательщикам. Мы обязаны их защитить. Кубанское виноградарство и виноделие активно развиваются, спрос на их продукцию постоянно растет. И если под видом первоклассных напитков у нас будет продаваться суррогат, это станет серьезным репутационным ущербом для отрасли и края в целом", - приводятся в сообщении слова спикера Законодательного собрания Кубани.Он добавил, что суррогат не только нанесет экономический ущерб местным виноделам, но и ставит под возможный удар жизнь и здоровье жителей и гостей края. Глава краевого парламента уточнил, что для пресечения таких правонарушений необходимы более жесткие меры, то есть "санкции должны быть адекватны проступку"."Мы предлагаем наказывать граждан не штрафом в 4-5 тысяч рублей, а повысить его до 30-50 тысяч. Соответственно, на должностных лиц накладывать штраф не от 10 до 15 тысяч рублей, как в действующей редакции, а от 100 тысяч до 150 тысяч. И, наконец, юридические лица обязаны будут заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч вместо нынешних – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей" - заключил спикер краевого парламента.

https://ria.ru/20210428/kuban-1730373847.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, общество