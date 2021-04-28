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Краснодарский край
https://ria.ru/20210428/shtraf-1730381890.html
На Кубани хотят в десять раз увеличить штрафы за контрафактный алкоголь
На Кубани хотят в десять раз увеличить штрафы за контрафактный алкоголь
Депутаты Краснодарского края предложили ужесточить наказание за торговлю контрафактным алкоголем, увеличив штрафы примерно в 10 раз, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T19:09
2021-04-28T19:09
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края предложили ужесточить наказание за торговлю контрафактным алкоголем, увеличив штрафы примерно в 10 раз, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края."Предлагаемыми изменения предусмотрено увеличение санкций за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки. Ее отсутствие зачастую свидетельствует о том, что это контрафакт, подделка", - говорится в сообщении.По словам председателя регионального парламента Юрия Бурлачко, с подобным сталкиваются правоохранители во всех субъектах РФ, но для Краснодарского края эта проблема более актуальна."В летний период у нас отдыхает пол-России. На этом огромном потребительском рынке легко спрятать и быстро реализовать "левую" партию спиртного или табачных изделий. Такие действия наносят большой ущерб производителям, добросовестным налогоплательщикам. Мы обязаны их защитить. Кубанское виноградарство и виноделие активно развиваются, спрос на их продукцию постоянно растет. И если под видом первоклассных напитков у нас будет продаваться суррогат, это станет серьезным репутационным ущербом для отрасли и края в целом", - приводятся в сообщении слова спикера Законодательного собрания Кубани.Он добавил, что суррогат не только нанесет экономический ущерб местным виноделам, но и ставит под возможный удар жизнь и здоровье жителей и гостей края. Глава краевого парламента уточнил, что для пресечения таких правонарушений необходимы более жесткие меры, то есть "санкции должны быть адекватны проступку"."Мы предлагаем наказывать граждан не штрафом в 4-5 тысяч рублей, а повысить его до 30-50 тысяч. Соответственно, на должностных лиц накладывать штраф не от 10 до 15 тысяч рублей, как в действующей редакции, а от 100 тысяч до 150 тысяч. И, наконец, юридические лица обязаны будут заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч вместо нынешних – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей" - заключил спикер краевого парламента.
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россия, краснодарский край, общество

На Кубани хотят в десять раз увеличить штрафы за контрафактный алкоголь

19:09 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края предложили ужесточить наказание за торговлю контрафактным алкоголем, увеличив штрафы примерно в 10 раз, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.
"Предлагаемыми изменения предусмотрено увеличение санкций за оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки. Ее отсутствие зачастую свидетельствует о том, что это контрафакт, подделка", - говорится в сообщении.
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По словам председателя регионального парламента Юрия Бурлачко, с подобным сталкиваются правоохранители во всех субъектах РФ, но для Краснодарского края эта проблема более актуальна.
"В летний период у нас отдыхает пол-России. На этом огромном потребительском рынке легко спрятать и быстро реализовать "левую" партию спиртного или табачных изделий. Такие действия наносят большой ущерб производителям, добросовестным налогоплательщикам. Мы обязаны их защитить. Кубанское виноградарство и виноделие активно развиваются, спрос на их продукцию постоянно растет. И если под видом первоклассных напитков у нас будет продаваться суррогат, это станет серьезным репутационным ущербом для отрасли и края в целом", - приводятся в сообщении слова спикера Законодательного собрания Кубани.
Он добавил, что суррогат не только нанесет экономический ущерб местным виноделам, но и ставит под возможный удар жизнь и здоровье жителей и гостей края. Глава краевого парламента уточнил, что для пресечения таких правонарушений необходимы более жесткие меры, то есть "санкции должны быть адекватны проступку".
"Мы предлагаем наказывать граждан не штрафом в 4-5 тысяч рублей, а повысить его до 30-50 тысяч. Соответственно, на должностных лиц накладывать штраф не от 10 до 15 тысяч рублей, как в действующей редакции, а от 100 тысяч до 150 тысяч. И, наконец, юридические лица обязаны будут заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч вместо нынешних – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей" - заключил спикер краевого парламента.
 
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