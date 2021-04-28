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Из России в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью
Из России в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью
Первый транспортный самолет МЧС РФ вылетел в Индию с гуманитарной помощью, предоставленной в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:05
2021-04-28T17:05
2021-04-28T17:05
россия
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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индия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый транспортный самолет МЧС РФ вылетел в Индию с гуманитарной помощью, предоставленной в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью", - сказал собеседник агентства.Двумя самолетами Россия доставит в Индию более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
https://ria.ru/20210428/indiya-1730255951.html
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россия, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нью-дели, индия, в мире