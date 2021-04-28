https://ria.ru/20210428/samolet-1730353554.html

Из России в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью

Из России в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью

Первый транспортный самолет МЧС РФ вылетел в Индию с гуманитарной помощью, предоставленной в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:05

2021-04-28T17:05

2021-04-28T17:05

россия

ил-76

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нью-дели

индия

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первый транспортный самолет МЧС РФ вылетел в Индию с гуманитарной помощью, предоставленной в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью", - сказал собеседник агентства.Двумя самолетами Россия доставит в Индию более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

https://ria.ru/20210428/indiya-1730255951.html

россия

нью-дели

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нью-дели, индия, в мире