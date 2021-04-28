https://ria.ru/20210428/regiony-1730268553.html

В Госдуме предложили укрупнять российские регионы

В Госдуме предложили укрупнять российские регионы

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Натаров предложил рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:54

2021-04-28T10:54

2021-04-28T10:58

марат хуснуллин

лдпр

госдума рф

красноярский край

республика хакасия

республика тыва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Натаров предложил рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы.Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что, по его личному мнению, в стране слишком много регионов и их число следовало бы сократить. Как уточнил РИА Недвижимость представитель вице-премьера, в ходе конференции во вторник тот озвучил исключительно варианты развития городов, и вопрос объединения регионов на площадке правительства не прорабатывается."Считаю возможным рассмотреть первый пилотный проект по укрупнению субъектов России с участием Красноярского края, Хакасии и Тувы при сохранении определенных автономных полномочий национальных республик", - написал Натаров в своем Telegram-канале.По его словам ЛДПР "уже не один год" предлагает укрупнить субъекты РФ, и правительство "услышало наши предложения". "Надеюсь, в скором времени это будет положено в "дорожную карту", - добавил он.Предложение ЛДПР - 40 губерний с населением по 4-5 миллионов в каждой, пояснил Натаров. "Иначе они будут всегда дотационные. Невозможно что-то строить с населением 50 тысяч, 200 тысяч и постоянно дефицитном бюджете", - отметил он.

https://realty.ria.ru/20210427/regiony-1730201886.html

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марат хуснуллин, лдпр, госдума рф, красноярский край, республика хакасия, республика тыва