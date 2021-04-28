Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/mishustin-1730296095.html
Мишустин рассказал об отношении правительства к критике
Мишустин рассказал об отношении правительства к критике
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что правительство не против критики выдвигаемых идей и инициатив, когда она звучит по... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:51
2021-04-28T12:53
россия
михаил мишустин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730287073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c5a3667b0986c227e32adaead25abe9.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что правительство не против критики выдвигаемых идей и инициатив, когда она звучит по делу."Без сомнений, бывают разные мнения, разные дискуссии. И многие правительственные инициативы вашей фракцией не поддерживаются, критикуются. Мы не против критики, когда она звучит по делу, когда причинно-следственные связь и аргументы звучат. Мы это приветствуем всегда", - сказал он.
https://ria.ru/20210427/polnomochiya-1730085946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730287073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2288dc04a61c843e14dde5244f6ed222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, политика

Мишустин рассказал об отношении правительства к критике

12:51 28.04.2021 (обновлено: 12:53 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами и главой думской фракции "Единой России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами и главой думской фракции Единой России - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что правительство не против критики выдвигаемых идей и инициатив, когда она звучит по делу.
"Без сомнений, бывают разные мнения, разные дискуссии. И многие правительственные инициативы вашей фракцией не поддерживаются, критикуются. Мы не против критики, когда она звучит по делу, когда причинно-следственные связь и аргументы звучат. Мы это приветствуем всегда", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 09:10
Мишустин расширил полномочия Корпорации развития Дальнего Востока
 
РоссияМихаил МишустинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
Лента новостейМолния