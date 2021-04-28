https://ria.ru/20210428/mishustin-1730296095.html

Мишустин рассказал об отношении правительства к критике

Мишустин рассказал об отношении правительства к критике

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что правительство не против критики выдвигаемых идей и инициатив, когда она звучит по... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:51

2021-04-28T12:51

2021-04-28T12:53

россия

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что правительство не против критики выдвигаемых идей и инициатив, когда она звучит по делу."Без сомнений, бывают разные мнения, разные дискуссии. И многие правительственные инициативы вашей фракцией не поддерживаются, критикуются. Мы не против критики, когда она звучит по делу, когда причинно-следственные связь и аргументы звучат. Мы это приветствуем всегда", - сказал он.

https://ria.ru/20210427/polnomochiya-1730085946.html

россия

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россия, михаил мишустин, политика