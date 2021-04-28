https://ria.ru/20210428/medvedev-1730320005.html
Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками
Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не пользуется видеозвонками. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:44
2021-04-28T14:44
2021-04-28T15:39
дмитрий медведев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_dfb798e41c162e975cd8484927b57fcd.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не пользуется видеозвонками."Нет, видеозвонками я не пользуюсь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Медведев пояснил, что для общения с близкими видеосвязь ему не очень нужна, а если говорить "о производственных проблемах", они зачастую носят конфиденциальный характер и видеосвязь там не вполне уместна.Но иногда родственникам можно позвонить, приятно увидеть кого-то издалека, добавил Медведев.
https://ria.ru/20210416/internet-1728578768.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ad2fe58c50d18ccfb11f47f2dcf35a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, общество