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Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками
Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не пользуется видеозвонками. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T14:44
2021-04-28T15:39
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не пользуется видеозвонками."Нет, видеозвонками я не пользуюсь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Медведев пояснил, что для общения с близкими видеосвязь ему не очень нужна, а если говорить "о производственных проблемах", они зачастую носят конфиденциальный характер и видеосвязь там не вполне уместна.Но иногда родственникам можно позвонить, приятно увидеть кого-то издалека, добавил Медведев.
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дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками

14:44 28.04.2021 (обновлено: 15:39 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не пользуется видеозвонками.
"Нет, видеозвонками я не пользуюсь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
Медведев пояснил, что для общения с близкими видеосвязь ему не очень нужна, а если говорить "о производственных проблемах", они зачастую носят конфиденциальный характер и видеосвязь там не вполне уместна.
Но иногда родственникам можно позвонить, приятно увидеть кого-то издалека, добавил Медведев.
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