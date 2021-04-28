https://ria.ru/20210428/medvedev-1730320005.html

Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками

Медведев рассказал, почему не пользуется видеозвонками

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не пользуется видеозвонками. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:44

2021-04-28T14:44

2021-04-28T15:39

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что не пользуется видеозвонками."Нет, видеозвонками я не пользуюсь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".Медведев пояснил, что для общения с близкими видеосвязь ему не очень нужна, а если говорить "о производственных проблемах", они зачастую носят конфиденциальный характер и видеосвязь там не вполне уместна.Но иногда родственникам можно позвонить, приятно увидеть кого-то издалека, добавил Медведев.

https://ria.ru/20210416/internet-1728578768.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество